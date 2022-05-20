19 травня російський кінорежисер Кирило Серебренніков виступив на пресконфренції у Каннах, де закликав припинити бойкот російської культури. Окрім цього, Серебренніков вимагав зняти санкції з Романа Абрамовича.

Про це повідомляє британський кіножурнал Screen Daily.

За його словами, “бойкот російської культуру – це нестерпно”, адже російська культура завжди пропагувала “людські цінності” та “співчуття”.

“Російська культура завжди була антимілітаристською та антивоєнною, тому що війна прагне не допустити того, що я щойно перерахував. Люди, які спричиняють війни, кидають людей у ​​окопи, і їх не цікавить життя цих людей чи біль, який вони відчувають. Слова “культура” і “війна” є антагоністичними”, – наголосив Серебренніков.

Цьогоріч Каннський кінофестиваль заборонив участь офіційним російським делегаціям та особам, які мають тісні зв’язки з російським урядом.

Серебренніков же, задля фінансування свого фільму “Дружина Чайковського” звертався за допомогою до російського олігарха Романа Абрамовича, який потрапив під санкції Євросоюзу та Великої Британії, оскільки має зв’язки з президентом РФ Володимиром Путіним.

“Абрамович вже давно допомагає сучасному мистецтву”, – заявив Серебренніков.

Він додав, що олігарх був справжнім меценатом і в Росії таку допомогу завжди високо цінували, адже завдяки Абрамовичу у РФ є артхаусне кіно.

Більш того, російський режисер заявив, що президент України Володимир Зеленський просив у президента США Джо Байдена не запроваджувати санкцій проти Абрамовича, оскільки він є учасником мирних перемовин між Україною та РФ.

Серебренніков наголосив: якщо перемовини будуть вдалими, то Абрамович стане одним із тих, хто привів до миру.

“Це те, з чим я повністю згоден з точки зору президента Зеленського – ми повинні скасувати санкції проти Абрамовича”, – сказав він.

Відповідаючи на питання про те, чи допоможе він фінансово жертвам війни в Україні, Серебренніков наголосив, що зараз важливо допомагати не лише українцям, а й росіянам.

“У Росії теж якась кількість життів зруйнована. Це дуже важко, це травмує багатьох людей, особливо враховуючи те, що росіяни вважають себе винними. Важливо допомогти всім постраждалим, допомогти тим, кого відправили воювати, а їхні сім’ї залишились без грошей на життя”, – заявив російський режисер.

Він додав, що допомагає людям, однак наголосив, що “показувати чеки не буде”.

Серебреніков також виправдовувався за те, що раніше отримував гроші від російського політичного діяча Владислава Суркова, який був так званим “російським куратором Донбасу”, коли РФ розпочала там війну у 2014 році.

Власне через зв’язки з Сурковим Українська кіноакадемія закликала бойкотувати Серебреннікова у Каннах. Однак російський кінорежисер заявив, що Сурков не є олігархом, а лише держслужбовець.

“І я б долав, що до певного моменту тільки держава фінансувала культуру. До певного моменту фінансування від держави не було токсичним, у цьому не було нічого ганебного, це було цілком нормально. За ці гроші мінкульту в театрі та кіно зроблені великі справи”, – додав він.

На цю пресконференцію Кирила Серебреннікова звернула увагу українська сценаристка та режисерка Марися Нікітюк. У Facebook вона зауважила, що Кирила Серебреннікова 6 років поспіль не випускали з Росії на кінофестиваль у Каннах, оскільки на батьківщині його звинувачують у розкраданні коштів Гоголь центру.

“Щоб там не було Сєрєбрєніков був не виїздним. Своїми очима бачила в Каннах порожній стільчик з іменем кіріла, якому співчутливо аплодували всі ці роки французи в його відсутності. Бо у Франції дисидентів і обіжених, особливо обіжених росіян люблять. Взагалі будь-який режисер, який не доїхав на свою прем‘єру в Канни, чи то через смерть чи політичне ув‘язнення – на вагу золота”, – наголосила Нікітюк.

Однак цього року Росія дозволила Серебреннікову поїхати у Канни та презентувати свій фільм особисто.

Режисерка наголосила, що обурена виступом Серебреннікова на пресконференції, адже його намагання захистити Росію “дуже погано пахнуть”.

Зокрема слова Серебренникова про те, що потрібно допомогати російським сім’ям, де чоловіки поїхали воювати проти України

“А це на хвилиночку російський режисер в Каннах говорить про російських солдат, які ґвалтують українських дітей і жінок і знищують українське мирне населення шляхом страт прям в хвилини прес-конференцій в Каннах. Паралельненько. Лише сьогодні Людмила Денисова омбудсмен оголосила про такі злочини рос солдат на звільнених харківських територіях. Зґвалтована свічкою 9-місячна дитина на очах матері, зґвалтовані річні діти хлопчик і дівчинка(хлопчик не вижив), зґвалтовані 9-літні трійняшки на очах батьків. От цим людям, які гвалтували цих дітей Кіріл Сєрєбнніков в Каннах сьогодні закликає допомогати фінансово. Ба більше, сам забов’язується їм помагати. Сім‘ям таких людей (нелюдей). Серйозно канський кінофестиваль з вами все Ок? Ви це ковтаєте? Як глибоко? Скільки вам платить Роскіно, що подібні заяви для вас є прийнятними?! “, – обурилась вона.

Також Марися Нікітюк звернула увагу на те, як російський режисер виправдовувався за співпрацю з Сурковим. Вона нагадала, що Сурков “є автором ідей Новоросії, Малоросії, Росії як двоголового орла, що складається з Росії – голова шо дивиться на Схід, і України – голова орла шо дивиться на захід”.

Більш того, додала режисерка, Сурков не лише автор ідеї, як перетворити Україну на Новоросію, а й “бос Медведчука, Ківи і Царьова”, яким присилав мільйони доларів на підривну діяльність.

“Тож Кіріл про Суркова може що завгодно говорити, але ролі Мефістофеля в цій війні Суркову не уникнути. Хоча який він Мефістофель, так, дрібний чеченський біс, що продав батьківщину і душу за крендель. Тож шановний канський кінофестиваль, дуже раджу уважно слухати вашого цьогорічного учасника, звісно якщо вам не заберушили нафторублями вуха повністю. Але боюся після деяких речей відмитися вам не вийде ніколи”, – резюмувала Марися Нікітюк.