На початку торгового тижня російський фондовий ринок впав більш ніж на 8% на тлі загострення ситуації на Сході України. Долар піднявся вище за 78 рублів, євро наблизився до 89 рублів.

Про це повідомляє Forbes.

Долар подорожчав на 1,2% і вперше з 14 лютого подолав позначку 78 рублів. На максимумі американська валюта коштувала 78,7 рубля. Євро виріс на 1,4% і на максимумі торгувався за 88,8 рубля.

Відповідно до даних фондових бірж, 21 лютого індекс МосБіржі опустився на 8,5% та становив 3103,34 пункту, що становить мінімум з кінця 2020 року. Падіння “відбувається широким фронтом, великі втрати зазнають представники багатьох секторів”, повідомляють аналітики “БКС Світ інвестицій”. За їхніми словами, обвал могла спровокувати заява представника так званої “народної міліції ДНР” Едуарда Басуріна про те, що самопроголошені республіки Донбасу потребують “фінансової, військової та моральної допомоги з боку РФ”.

Водночас індекс РТС впав до 1 245,86 пункту, знизившись на 10,4%.

За зауваженням аналітиків, у найближчому майбутньому рубль, ймовірно, залишиться слабким. За їхніми словами, короткостроковий потенціал зміцнення рубля залишиться обмеженим, особливо “в умовах подальшої геополітичної ескалації”.

Довідка. Індекс МосБіржі – ціновий, зважений за ринковою капіталізацією композитний фондовий індекс, що охоплює 50 найбільш ліквідних акцій найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать до основних секторів економіки, представлених на Московській біржі.

Індекс РТС – фондовий індекс, основний індикатор фондового ринку РФ, розрахунок якого розпочався 1 вересня 1995 зі 100 пунктів. Розраховується Московською біржею. Являє собою ціновий, зважений за ринковою капіталізацією композитний індекс російського фондового ринку, що охоплює найбільш ліквідні акції найбільших російських емітентів, види економічної діяльності яких належать основним секторам економіки, представлених у ПАТ “Московська Біржа”.