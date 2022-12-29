29 грудня російська валюта досягла восьмимісячного мінімуму, додавши до різкого падіння в грудні через обвал світових цін на нафту та санкції Заходу, спрямовані на енергетичний сектор Росії.

Про це інформує CNN.

Рубль коливався на позначці нижче 72 за долар, впавши на 18% з початку місяця, що показує найнижчий рівень з кінця квітня.

Російський рублю, після того, як знизився майже вдвічі в перші тижні повномасштабної війни, більшу частину року тримався добре, торгуючись у вузькому діапазоні. Рублю допомогли заходи центрального банку РФ, який більш ніж удвічі підвищив процентні ставки на початку війни, запровадив контроль над капіталом і змусив експортерів конвертувати 80% своїх доходів у рублі, штучно створюючи попит на валюту. Пізніше російський регулятор скасував деякі з цих заходів, коли обмінний курс стабілізувався.

Але враховуючи, що ціна на нафту, найбільший експорт Росії, впала приблизно на третину в порівнянні з червневим піком, а також ембарго ЄС на нафту морським транспортом і західні механізми обмеження цін, які зараз діють, доходи Росії від експорту нафти, швидше за все, впадуть. Це означає менше іноземної валюти для підтримки рубля.

Цього місяця Міжнародне енергетичне агентство заявило, що доходи від експорту російської нафти впали на 700 мільйонів доларів у листопаді через зниження цін.

Окрім цього, цього тижня президент РФ Путін підписав указ про заборону продажу нафти країнам або організаціям, які дотримуються граничної ціни, а його віце-прем’єр-міністр попередив, що країні, можливо, доведеться скоротити видобуток нафти до 7% у 2023 році.

29 грудня міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що обмінний курс стабілізується, хоча “невеликі коливання” залишаються.

Зауважимо, що у 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення Москви до України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.

Також варто нагадати, що за місяць до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, найвищі економічні довірені особи президента РФ Володимира Путіна відвідали його резиденцію в Ново-Огарьово під Москвою, щоб поінформувати очільника Кремля про ймовірні наслідки західних санкцій.

Згідно з останніми підрахунками аналітиків, витрати на військову мобілізацію РФ та вплив західних санкцій можуть “пробити діру” в бюджетних прогнозах уряду та вичерпати резерви Москви до найнижчого рівня за останні десятиліття.