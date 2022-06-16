Російська компанія Baikal Electronics може заморозити проєкт випуску серверних процесорів Baikal-S, які представила наприкінці 2021 року. Річ у тім, що тайванська компанія TSMC відмовилася укладати нові контракти щодо виробництва.

Про це повідомило російське видання “Комерсант“.

Російська компанія розраховувала на значні партії серверів, щоб виконати вимоги щодо імпортозаміщення. Проте через відмову тайванської TSMC випуск та продаж серверних процесорів Baikal-S скасовано. Їх очікували компанії типу “Сбер” та “Ощадбанк”. Без власної альтернативи компаніям доведеться покладатися на паралельний імпорт іноземних процесорів.

Видання зазначало, що вже виготовлені процесори Baikal-M для комп’ютерів та ноутбуків не надходять до Росії. Проблеми з доступом до виробничих потужностей та зарубіжної IP зроблять постачання ненадійними. Закладати такі процесори у розробку нових комп’ютерів надто ризиковано.

Російська компанія мала великі плани на ринок серверних процесорів та торік представила свою інвестиційну стратегію до 2025 року. Baikal Electronics розраховували випустити спочатку процесор Baikal-S, а потім інші чіпи. У тайванської компанії TSMC планували замовити 300 тисяч процесорів, а до 2025 року збільшити цей показник удвічі.

“Сбербанк планував перейти на Baikal-S у разі, якщо держава зобов’яже купувати продукцію виключно на російських процесорах. Тепер, очевидно, серверів цих процесорів у Росії нічого очікувати”,— вважає співрозмовник видання.

Baikal Electronics заявила, що продовжить “роботу з усіх проєктів, зокрема Baikal-S, Baikal-S2”. Проте учасники ринку вважають, що можливо компанія відмовиться від проєктів, на розробку у яких отримала 5,64 млрд рублів. Загалом для розширення лінійки продукції компанія планувала залучити 23 мільярди рублів.

Директор компанії “Промобіт” Максим Копосов сказав, що найближчим часом на російський серверний ринок переважно поставлятимуться товари на базі іноземних чіпів. Насамперед від Intel і AMD, які завезуть по каналах паралельного імпорту, а також з Китаю.

Засновник НВЦ “Елвіс” Ярослав Петричкович вважає, що скасування процесорів Baikal-S вдарить не сильно. На його думку, чіпи від російської компанії існували лише у досвідчених партіях. Хоча багато компаній дійсно інвестували в проєкти на цих чіпах та формувався новий ринок, з чим тепер є проблеми.

Максим Копосов додав, що тепер російським виробникам доведеться обрати або зменшити технічні характеристики своїх пристроїв для забезпечення технологічної можливості виробництва на російських фабриках, або продавати власні розробки іноземним партнерам.