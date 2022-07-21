Про це повідомили у заяві Beam Suntory.
На початку березня компанії зупинили постачання алкоголю до Росії через вторгнення до України. Згодом вони стали “переглядати підходи до майбутнього російського бізнесу”.
Beam Suntory відома віскі Jim Beam, Maker’s Mark, Hibiki, джином Roku, коньяком Courvoisier та іншими міцними напоями. Edrington виробляє віскі Macallan, Highland Park, The Glenrothes.
“Ми визначили, що найкращий спосіб вийти з ринку – це продаж російського спільного підприємства місцевій команді”, – пояснили в компанії.
Постачання від Beam Suntory будуть зупинені. Компанія буде дотримуватись усіх чинних законів, пов’язаних з міжнародними санкціями. У Maxxium Russia працювало понад 250 співробітників.
Виторг компанії Maxxium у статусі двох юросіб торік склав 8 млрд рублів та 10,7 млрд рублів. Чистий прибуток — 256,9 млн рублів та 69,6 млн рублів.
Наприкінці червня аналогічне рішення ухвалила британська компанія Diageo. Один з найбільших виробників алкогольних напоїв у світі відомий брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, White Horse тощо.
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