“Ми визначили, що найкращий спосіб вийти з ринку – це продаж російського спільного підприємства місцевій команді”, – пояснили в компанії.

Постачання від Beam Suntory будуть зупинені. Компанія буде дотримуватись усіх чинних законів, пов’язаних з міжнародними санкціями. У Maxxium Russia працювало понад 250 співробітників.

Виторг компанії Maxxium у статусі двох юросіб торік склав 8 млрд рублів та 10,7 млрд рублів. Чистий прибуток — 256,9 млн рублів та 69,6 млн рублів.

Наприкінці червня аналогічне рішення ухвалила британська компанія Diageo. Один з найбільших виробників алкогольних напоїв у світі відомий брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, White Horse тощо.