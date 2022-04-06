Російський скрипаль Дмитро Смірнов, який проживає у Швейцарії й виступає проти "демонізації росіян", отримав німецьку премію.

Про це повідомляє NDR.

Водночас цей росіянин заявив, що не буде коментувати війну РФ проти України, оскільки це “суто політика” та закликав “відновлювати мости” з країною-агресором. Також він планує зіграти Шостаковича, аби “нагадати про терор, який німці вчиняли РФ під час Другої Світової війни”.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував ФРН за таке рішення і пояснив, до чого воно призведе.

“Я ніколи більше не відвідаю Оснабрюк. Гарного вам дня, лицемірні “мостобудівники”. Ці музичні “мости” ведуть прямо в пекло”, – наголосив Мельник.