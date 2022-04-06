Про це повідомляє NDR.

Водночас цей росіянин заявив, що не буде коментувати війну РФ проти України, оскільки це “суто політика” та закликав “відновлювати мости” з країною-агресором. Також він планує зіграти Шостаковича, аби “нагадати про терор, який німці вчиняли РФ під час Другої Світової війни”.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував ФРН за таке рішення і пояснив, до чого воно призведе.

“Я ніколи більше не відвідаю Оснабрюк. Гарного вам дня, лицемірні “мостобудівники”. Ці музичні “мости” ведуть прямо в пекло”, – наголосив Мельник.