Про це повідомляє NDR.
Водночас цей росіянин заявив, що не буде коментувати війну РФ проти України, оскільки це “суто політика” та закликав “відновлювати мости” з країною-агресором. Також він планує зіграти Шостаковича, аби “нагадати про терор, який німці вчиняли РФ під час Другої Світової війни”.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував ФРН за таке рішення і пояснив, до чого воно призведе.
“Я ніколи більше не відвідаю Оснабрюк. Гарного вам дня, лицемірні “мостобудівники”. Ці музичні “мости” ведуть прямо в пекло”, – наголосив Мельник.
Ich werde nie wieder Osnabrück besuchen. Schönen Tag noch, ihr heuchlerische “Brückenbauer”. Diese musikalischen “Brücken”führen direkt in die Hölle https://t.co/rOGzYshnzw
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 6, 2022
- Нагадаємо, російські окупаційні війська почали використовувати мобільні крематорії у Маріуполі для знищення слідів своїх злочинів. Вони збирають та спалюють тіла вбитих через російське вторгнення.
- Український інститут закликав культурні інституції та митців припинити співпрацю з РФ і не популяризувати російське мистецтво, адже його можуть використовувати задля маніпуляцій та політичної пропаганди.