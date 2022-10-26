Російський священник Віктор Іванов використав для обряду хрещення військових армії РФ в Україні мішки для тіл загиблих.

Про це свідчить його допис у російській соцмережі “Вконтакте”.

Іванов написав, що до нього звернулися російські військові, які бажають прийняти хрещення. Тазів, в яких можна було б провести обряд, не було, тому використовували чорні пластикові мішки.

Сам священник визнав, що ці чорні пакети, зазвичай, призначаються для загиблих солдатів, однак така деталь не хвилювала а ні його, а ні самих армійців.

“На повалене дерево поставили ящик з-під боєприпасів, проклавши його зсередини поліетиленовим мішком. На це ж дерево встановили велику казанську ікону Божої Матері. Для ніг принесли картонну коробку, яку також проклали мішком”, — сказав священник.

За його словами, в цьому був “свій символізм”. Іванов зазначив, що у хрещенні людина вмирає для гріха, і тому росіяни хрестилися у “похоронних” пакетах, адже так нібито “народжується нова людина – воїн Христовий”.