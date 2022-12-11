Про це повідомляє CNN.
Бут, якого прозвали “торговцем смертю”, був звільнений у четвер з американського ув’язнення в результаті обміну ув’язненими на американську баскетболістку Бріттні Грінер.
Він заперечував будь-які зв’язки з Талібаном і те, що постачав зброю в Афганістан.
На запитання, чи був у нього в камері портрет Путіна, Бут відповів: “Так, завжди. Чому ні? Я пишаюся тим, що я росіянин і що наш президент Путін”.
Колишній радянський військовий відбував у США 25-річний термін ув’язнення за звинуваченням у змові з метою вбивства американців, придбання та експорту зенітних ракет, а також надання матеріальної підтримки терористичній організації. Вважається, що Буту, який наполягав на своїй невинуватості, близько 50 років, його вік наразі не визначений через різні паспорти та документи.
32-річна Грінер повернулася до Сполучених Штатів рано в п’ятницю після того, як її звільнили з-під варти в обмін на міжнародного торговця зброєю. Вона була “в гарному настрої” і “неймовірно люб’язною”, – зазначив CNN речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.
Грінер, яка грала в міжсезоння за російську жіночу баскетбольну команду, була заарештована за звинуваченням у зберіганні наркотиків в аеропорту Московської області в лютому. Попри її свідчення про те, що вона ненавмисно запакувала олію канабісу, знайдену в її багажі, на початку серпня баскетболістку засудили до дев’яти років ув’язнення, а в середині листопада після програшу апеляції перевели до виправної колонії в Мордовії.
Обмін, який у четвер підтвердив президент США Джо Байден, не включав іншого американця, якого Держдепартамент визнав незаконно затриманим, Пола Велана. Велана заарештували за ймовірним звинуваченням у шпигунстві у 2018 році та засудили до 16 років ув’язнення під час судового процесу, який офіційні особи США назвали несправедливим.
8 грудня зірку WNBA Бріттні Грінер звільнено з російського ув’язнення в межах обміну ув’язненими на засудженого в США російського торговця зброєю Віктора Бута, котрий роками озброював деякі з “найжорстокіших конфліктів у всьому світі”.
Раніше Байден вже зауважував Джейку Тепперу з CNN, що не планує зустрічатися з Путіним, але була одна обставина, за якої він міг це розглянути. Він хотів обговорити умови звільнення Грінер.
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