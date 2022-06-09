Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
За словами Трутнєва, нездатність транспортної системи до зростання перевезень вже б’є за цінами споживчих товарів.
“Ми намагалися розібратися з тим, що відбувається на споживчому ринку, з цінами, і є відчуття, що логістика дорожчає, що ті заходи, які вживаються щодо розширення БАМу, Транссибу, є недостатніми, їх треба прискорювати”, – зазначив він.
Східний полігон — один з найбільших інфраструктурних проєктів РФ, який передбачає модернізацію двох основних залізничних колій на сході країни — Байкало-Амурської та Транссибірської магістралей, що містять супутні логістичні потужності та інфраструктуру. У 2020 році мінтранс РФ повідомив про проведення першого етапу модернізації полігону.
У межах першого етапу щорічна пропускна спроможність полігону повинна була зрости до 124,9 млн тонн, реалізація другого етапу намічена на кінець 2024 року, до цього часу показник мав би збільшитися до 180 млн тонн. Перший етап модернізації за період 2015-2020 років коштував бюджету РФ майже 150 млрд рублів.
Логістика стала однією з головних проблем для РФ за умов санкцій. Товарообіг із державами, які запровадили обмеження, оцінюється у 425,8 млрд доларів, що становить близько 54,2% від загального торговельного обороту РФ. Торгівля з Європою все ще вдвічі перевершує товарообіг із Китаєм. На частку КНР — лідера з товарообігу серед країн, які відмовилися приєднатися до санкцій проти РФ, — припадає лише 17,9 відсотка, або 140,7 млрд доларів.
Оперативно замінити обсяги товарообігу, що випадають, через східний напрямок неможливо і з урахуванням обмежень на морські та повітряні перевезення до РФ: у цих умовах залізничний транспорт стає єдиною альтернативою, яка виявилася не готовою взяти на себе таке навантаження, зазначає видання The Insider.
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