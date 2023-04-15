Внаслідок російського ракетного удару по Слов’янську в Донецькій області 14 квітня пошкоджень зазначали понад 50 житлових будинків.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 15 квітня.

“У Словʼянську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль”, — сказав Глава держави.

За його словами, лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 — багатоквартирні.

Загалом станом на час публікації звернення президента відомо про понад 20 поранених та 11 загиблих. Серед них маленька дитина — хлопчик 21-го року народження.

Нагадаємо, що росіяни 14 квітня обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.