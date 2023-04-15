Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 15 квітня.
“У Словʼянську на Донбасі зараз ще триває пошукова операція після російського ракетного удару, що стався вчора. Є інформація, що під завалами будинків – ще тіла загиблих, на жаль”, — сказав Глава держави.
За його словами, лише один цей удар терористів пошкодив та зруйнував понад 50 житлових будинків, із них більш як 30 — багатоквартирні.
Загалом станом на час публікації звернення президента відомо про понад 20 поранених та 11 загиблих. Серед них маленька дитина — хлопчик 21-го року народження.
Нагадаємо, що росіяни 14 квітня обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Пошкоджено 5 багатоповерхівок та 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.
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