Про це повідомляють #Букви з посиланням на дані сервісу Flightradar24.

Як можна побачити на скриншоті, ІЛ-96 спеціального льотного загону “Росія” (федеральна установа, яка забезпечує авіаперевезення вищих посадових осіб РФ, підпорядкована Управлінню справами президента РФ) з реєстраційним № RA-96019, вилетів з аеропорту Санкт-Петербурга о 9:41 за московським часом та повинен прибути до аеропорту імені Даллеса, Вашингтон о 12:06 – 13:32 за часом східного узбережжя (EST) – близько 20 години за київським часом.

З історії перельотів цього ж літака можна дізнатись, що останнім часом він літав з Москви до Мінська і у зворотному напрямку 27-28 лютого (в цей день відбувся перший раунд перемовин між Україною та Росією щодо припинення вогню) та з Москви до Бреста (Білорусь) і у зворотному напрямку 2-3 березня (дата проведення другого раунду перемовин).

Заслуговує на увагу той факт, що 2 березня повідомлялось про те, що президент США Джо Байден заявить про закриття повітряного простору США для російських літаків. Відповідна заборона почала діяти в той же день, що дозволяє зробити припущення про виключення, зроблене для урядового літака РФ.

Нагадаємо, що перемовини про припинення вогню між українською та російською делегаціями, які відбулись 28 лютого та 3 березня, завершились безрезультатно.