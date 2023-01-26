Російський військовий корабель, озброєний сучасними гіперзвуковими ракетами, завершив навчання в Атлантичному океані напередодні спільних військово-морських навчань з ВМС Китаю та Південної Африки, запланованих на наступний місяць.

Про це інформує CNN.

Російський фрегат “Адмірал Горшков”, озброєний гіперзвуковими ракетами “Циркон”, відпрацював “нанесення удару по надводній цілі противника”, повідомив командир корабля Ігор Крохмаль.

Навчання, названі державним інформаційним агентством ТАСС віртуальним моделюванням, підтвердили “проєктні характеристики” ракетної системи, повідомив Крохмаль. Також він заявив про передбачувану здатність ракет досягати відстані понад 900 кілометрів.

Випробування були частиною тривалого рейсу фрегата “Адмірал Горшков”, який був спущений на воду раніше цього місяця. За словами Москви та Преторії, розгортання також включатиме спільні тренування з ВМС Китаю та Південної Африки.

“Навчання проводяться в той момент, коли Росія наближається до першої річниці свого повномасштабного вторгнення в Україну, і знаменують собою як демонстрацію сили, так і – завдяки спільним навчанням – можливість для Москви показати, що вона неізольована на світовій арені, незважаючи на широкий міжнародний осуд”, – повідомляє ЗМІ.

У понеділок у Білому домі заявили, що США “занепокоєні будь-якою країною, яка проводить навчання з Росією, у той час як РФ веде жорстоку війну проти України. Під час спільної зустрічі в Преторії в понеділок, 23 січня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і його південноафриканський колега Наледі Пандор “захистили” військово-морські навчання.

Також Пандор, заявив, що для всіх країн є нормальною практикою проводити військові навчання з “друзями по всьому світу”, додавши, що це це частина “природного курсу відносин між країнами”.

В окремій заяві з деталями спільних навчань, які триватимуть 17-27 лютого, міністерство оборони ПАР заявило, що “всупереч твердженням” критиків, ПАР “не відмовляється від своєї нейтральної позиції щодо російсько-українського конфлікту і продовжує спонукати обидві сторони до діалогу”.