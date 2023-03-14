Про це інформує AFP.
#BREAKING Russian jet collides with US drone over Black Sea: US military pic.twitter.com/IXXSV45ppC
— AFP News Agency (@AFP) March 14, 2023
Два літаки Су-27 здійснили небезпечне та непрофесійне перехоплення безпілотного літака служби розвідки, спостереження та розвідки ВПС США MQ-9 Reaper, який сьогодні діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
Європейське командування Збройних сил США підтвердило інформацію.
Приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, унаслідок чого американським силам довелося збити MQ-9 в міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням два російські Су-27 скидали пальне та пролітали перед MQ-9 “у безрозсудній, екологічно небезпечній та непрофесійній манері”.
MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли він був перехоплений і збитий російським літаком, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9″, – пояснив командувач ВПС США генерал Джеймс Б. Хекер.
Він зазначив, що “насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не спричинив катастрофу обох літаків”.
Цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США та союзників над міжнародним повітряним простором, зокрема й над Чорним морем. Ці агресивні дії російського авіаційного екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації, наголосили військові.
Президента Джо Байден поінформував про інцидент радник з національної безпеки Джейк Салліван вранці 14 березня, повідомляє CNN.
Координатор зв’язків Ради національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що російські літаки “нерідко” перехоплюють безпілотники США над Чорним морем, і пояснив, що минулими тижнями були й інші перехоплення.
Але він також заявив, що епізод у вівторок був унікальним у тому, наскільки “небезпечними, непрофесійними та безрозсудними” були дії Росії. Це перша відома така взаємодія, потенційно небезпечна ескалація в критичний момент бойових дій.
США експлуатують безпілотники Reaper над Чорним морем ще до початку війни, використовуючи безпілотники-розвідники для спостереження за територією.
- Станом на 14 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться вісім ворожих кораблів, серед яких один носій крилатих ракет “Калібр” загальний залп до чотирьох ракет.