Чи не у всіх європейських столицях дипломати із Росії відчувають холодне ставлення. Це проявляється дипломатичними висилками, протестами громадян та відмовами у послугах з боку різноманітних компаній.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, уряди країн-членів Євросоюзу вислали щонайменше 400 російських дипломатів та допоміжного персоналу. У Варшаві вилучили будівлю, яка була власністю російського посольства, а в Осло перейменували вулицю напроти російського представництва, давши їй назву Площа України.

Проблеми, які виникли у російських дипломатів, неможливо порівняти з тим, що Росія зробила з Україною за понад 70 днів повномасштабного вторгнення. Однак така реакція Заходу щодо росіян у Європі є способом показати свій протест проти вторгнення РФ в Україну.

Протести громадян Європи змусили МЗС РФ попередити своїх дипломатів, аби вони добре думали перед тим, як виходити на вулицю. Це сталось після того, як посольства РФ забруднили червоною фарбою у Римі, Софії та Празі.

Минулого місяця у Лондоні протестувальники принесли під посольство РФ різноманітні речі, посилаючись на мародерство російських солдатів в Україні.

Після таких випадків глава МЗС РФ Сергій Лавров поскаржився, що проти російських відомств та російських дипломатів здійснюють “практично терористичні акти”.

“Тепер ми не рекомендуємо дипломатам виходити на вулицю поодинці”, – заявив Лавров звинувативши Захід у “антиросійській атмосфері”.

9 травня один з інцидентів трапився щодо російського посла у Польщі Сергія Андрєєва. Під час покладання квітів на радянському кладовищі у Варшаві йому в обличчя вилили червону рідину.

Перед інцидентом Андрєєв поспілкувався з журналістами та поскаржився, що його банківські рахунки у Польщі заморозили незадовго після 24 лютого 2022 року. Він додав, що його намагання зустрітись з польськими чиновниками, щоб розв’язати цю проблему, були марними.

Російський посол також поскаржився, що його постійний перукар відмовився його стригти після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Окрім цього, страхові компанії Польщі відмовили йому у страхівці автомобіля.

“Ми практично ізольовані”, – сказав він у коментарі для ЗМІ.

З проблемами зіштовхнулось і посольство РФ у Парижі. Зазначається, що у відомства закінчується готівка і Москва закликала дипломатів зменшити витрати до мінімуму.

У Литві два головних банки скоротили грошові перекази у Росію та Білорусь. Також литовські страхові компанії відмовляють російським посольства у страхуванні автомобілів.

“Вони не страхують збитки для посольства РФ. Наскільки я розумію, це не комерційні рішення, вони пов’язані з репутаційним та моральним вибором”, – наголосив очільник Литовської асоціації страхівників Андрюс Романовскіс.

Про те, що російське посольство у Литві зіштовхнулось з низкою проблем заявив і спікер відомства Олександр Кудрявцев.

“Останнім часом ми маємо чимало проблем у банківській та страховій сферах, а також з виконанням окремими компаніями своїх обов’язків по діючим домовленостям”, – сказав він.

У столиці Чехії також змінили назву вулиці, де розташоване посольство РФ, на “Українських героїв”. Окрім цього у районі, де знаходиться російське посольство, вимагають віддати будівлю російської школи, яка зараз не використовується, на потреби дітей з України.