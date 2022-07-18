У Росії стали забирати на фронт в Україну військовослужбовців за контрактом. Наказ, який стосується і тих, хто вже відмовився брати участь у війні, отримали деякі частини ЗС РФ.

Про це повідомив волонтерський проєкт Conflict Intelligence Team (CIT).

Зазначено, що відмовників стали забирати масово і без попередження. Їх можуть насильно або обманним шляхом вивозити на кордон з Україною. Деяких військовослужбовців перевозять під наглядом конвою військової поліції.

Волонтери закликали контрактників, які знають про масову відправку, зв’язатися з проєктом. Волонтери планують дізнатися наскільки це має масовий характер.

У нас есть информация, что в некоторых частях приказали всех контрактников, в том числе отказников, отправить в Украину. Отказников стали массово и без предупреждения насильно/обманом вывозить на границу, в том числе под конвоем военной полиции. 1/2 — CIT (@CITeam_ru) July 18, 2022

Додамо, що в окупованих районах Луганської області мобілізація тривала постійно. Другу хвилю залучення солдатів на фронт контролюють співробітники російського ФСБ. Раніше військовослужбовці або, ті хто досяг призовного віку, могли відкупитися хабарями. Проте спецслужби РФ не беруть кошти, бо мають чіткий наказ — відправляти всіх на фронт. Це пов’язано з великими втратами серед особового складу та небажанням долучатися до ЗС РФ.

Схожу інформацію надала Маріупольська міська рада. Російським кураторам наказали провести приховану мобілізацію чоловіків призовного віку. У так званій “ДНР” обурюються небажанням маріупольців йти у добровольці. Тому початок відкритої мобілізації заплановано на середину вересня — після нібито проведення псевдореферендуму.

Зокрема у Маріуполі планують мобілізувати студентів вишів, некваліфікованих робочих комбінату, працівників поліції та людей, які звільнені з пунктів “фільтрації”. Одним з варіантів залучення на війну є прийняття на роботу так званими “працівниками” для “МЧС” та Приазовської колонії. Схожим обманним шляхом залучали жителів Донецька, а на наступний день після оформлення їм приносили повістки.

“Звертаюся до маріупольців, які знаходяться в місті, не піддавайтеся російській пропаганді та уникайте працевлаштування там, звідкіля вас кинуть на “фронт” помирати. З кожним днем перемога України все ближче та наш Маріуполь обов‘язково буде звільнено”, – наголосив мер міста Вадим Бойченко.