Про це заявила федерація.

Заборона на відвідування змагань та літної Універсіади стосується і офіційних осіб національних федерацій цих країн. Спортивна спільнота засудила напад Росії на Україну за сприяння Білорусі.

Раніше федерація скасувала два студентські чемпіонати світу FISU в Росії. Аналогічна санкція торкнулася чемпіонату світу FISU серед студентів у Білорусі запланована на 2022 рік.

“Кубок світу FISU серед студентів з єдиноборств та пов’язані з ним заходи, також заплановані на 2022 рік, не будуть проведені в Росії”, – йдеться у заяві FISU.

Літня Універсіада пройде з 26 червня по 7 липня в Ченду. FISU ініціювала створення спеціального фонду для надання фінансової підтримки українській університетській спортивній спільноті. Допомогу спрямують також для гуманітарної підтримки.