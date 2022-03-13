Про це заявила федерація.
Заборона на відвідування змагань та літної Універсіади стосується і офіційних осіб національних федерацій цих країн. Спортивна спільнота засудила напад Росії на Україну за сприяння Білорусі.
Раніше федерація скасувала два студентські чемпіонати світу FISU в Росії. Аналогічна санкція торкнулася чемпіонату світу FISU серед студентів у Білорусі запланована на 2022 рік.
Літня Універсіада пройде з 26 червня по 7 липня в Ченду. FISU ініціювала створення спеціального фонду для надання фінансової підтримки українській університетській спортивній спільноті. Допомогу спрямують також для гуманітарної підтримки.
- Нагадаємо, банк Barclays тимчасово заблокував банківський рахунок ФК “Челсі” через санкції, застосовані проти власника клубу – росіянина Романа Абрамовича.
- Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден видав указ, яким заборонив експорт, продаж і постачання готівкових доларів у Російську Федерацію.
- Центробанк Російської Федерації заборонив продаж валюти у касах банків. Також наразі з депозитів можна зняти лише долари сумою до 10 тисяч. Відповідні зміни діятимуть від сьогодні і до 9 вересня 2022 року.