Спортсменів із Росії та Білорусі не допустять до змагань Міжнародної федерації студентського спорту (FISU). Вони не виступатимуть на заходах FISU як мінімум до кінця 2022 року.

Про це заявила федерація.

Заборона на відвідування змагань та літної Універсіади стосується і офіційних осіб національних федерацій цих країн. Спортивна спільнота засудила напад Росії на Україну за сприяння Білорусі.

Раніше федерація скасувала два студентські чемпіонати світу FISU в Росії. Аналогічна санкція торкнулася чемпіонату світу FISU серед студентів у Білорусі запланована на 2022 рік.

“Кубок світу FISU серед студентів з єдиноборств та пов’язані з ним заходи, також заплановані на 2022 рік, не будуть проведені в Росії”, – йдеться у заяві FISU.

Літня Універсіада пройде з 26 червня по 7 липня в Ченду. FISU ініціювала створення спеціального фонду для надання фінансової підтримки українській університетській спортивній спільноті. Допомогу спрямують також для гуманітарної підтримки.