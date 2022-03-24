Сполучені Штати Америки висунули звинувачення чотирьом росіянам, зокрема трьом офіцерам російських спецслужб, у ймовірних хакерських кампаніях, спрямованих на сотні енергетичних компаній по всьому світу з 2012 по 2018 рік.

Про це інформує американський телеканал CNN.

В одному з обвинувальних актів, оприлюднених 24 березня, трьох співробітників російської розвідки ФСБ звинувачують у зломі енергетичних компаній, зокрема деяких у США, з 2012 по 2017 рік “для підтримки зусиль російського уряду зберегти прихований” доступ до організацій в енергетичному секторі.

За іншим обвинуваченням співробітник науково-дослідного інституту Міністерства оборони РФ звинувачується у допомозі зламу нафтохімічного заводу у Саудівській Аравії у 2017 році. Цей хакерський інцидент викликав тривогу в індустрії кібербезпеки того часу, оскільки шкідливий код, використаний під час інциденту, був спрямований на системи безпеки, які запобігають вибухам на електростанціях.

Згодом хакери, причетні до цього інциденту, спробували зламати комп’ютери американської фірми, “яка керувала подібними об’єктами критичної інфраструктури в США, зазначили у Міністерстві юстиції.

Раніше Байден публічно попередив керівників американських бізнесменів, що пов’язані з Кремлем хакери можуть атакувати американські організації, оскільки російські військові продовжують зазнавати великих втрат в Україні. Минулого тижня ФБР також повідомило приватному сектору, що хакери, пов’язані з російськими інтернет-адресами, сканували мережі п’яти американських енергетичних компаній як можлива прелюдія до спроб злому.