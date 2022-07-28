За даними аналітиків Інституту вивчення війни, після захоплення Лисичанська (Луганщина) та так званої "оперативної паузи", військам РФ не вдається відновити наступальний темп. Тому малоймовірно, що вони зможуть захопити будь-яке велике місто в Україні.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти зауважили, що на сьогодні російські окупаційні війська взмозі здійснювати військові операції лише на двох напрямках – Сіверському та Бахмутському.

“Ці операції були зосереджені на наступі в Сіверському Донецької області з Верхньокам’янки та Білогорівки та на Бахмутському напрямку з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕС з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня”, – наголосили в ISW.

Для щоденних наземних штурмів на цих напрямках війська РФ виділяли чимало сил та ресурсів, однак не змогли відновити оперативний темп наступу, щоб досягти вагомих територіальних здобутків, як це було в інших регіонах України.

“Таким чином, російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації до захоплення будь-яких інших великих міських районів України”, – резюмували в ISW.