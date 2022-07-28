Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Експерти зауважили, що на сьогодні російські окупаційні війська взмозі здійснювати військові операції лише на двох напрямках – Сіверському та Бахмутському.
“Ці операції були зосереджені на наступі в Сіверському Донецької області з Верхньокам’янки та Білогорівки та на Бахмутському напрямку з районів Новолуганського та Вуглегірської ТЕС з моменту закінчення оперативної паузи 16 липня”, – наголосили в ISW.
Для щоденних наземних штурмів на цих напрямках війська РФ виділяли чимало сил та ресурсів, однак не змогли відновити оперативний темп наступу, щоб досягти вагомих територіальних здобутків, як це було в інших регіонах України.
“Таким чином, російський наступ, ймовірно, досягне кульмінації до захоплення будь-яких інших великих міських районів України”, – резюмували в ISW.
- Нагадаємо, російські окупанти намагатимуться захопити всю Донеччину до початку осені, про що відкрито заявляють у так званій “ДНР”. Однак аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що навряд чи росіянам вдасться захопити значну частину українських територій.