Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил РФ постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року.
Водночас переважна більшість медичних установ РФ в населених пунктах неподалік території України, зайняті пораненими військовослужбовцями країни-агресора, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.
Окрім цього, в терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці.
Попри активні заходи підрозділів федеральної служби безпеки, росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські війська натрапляють на величезні труднощі з контролю за населенням на зазначених територіях.
Також стало відомо, що у невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування Придністров’я у війну з Україною.
- Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, у РФ вже почали розуміти, що наявних сил та засобів недостатньо, аби утримати та обороняти тимчасово окуповані українські території.
- Раніше Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що російський уряд наразі не зацікавлений у переговорах про припинення вогню в Україні, оскільки його армія не досягла своїх військових цілей.
- У бібліотеках тимчасово окупованих територій Луганської, Донецької, Чернігівської та Сумської областей почали вилучати українську історичну та художню літературу, яка не співпадає з постулатами кремлівської пропаганди. Для цього залучено російські підрозділи “воєнної поліції”. Наразі, окрім репресивних, вони виконують так звані “ідеологічні функції”.