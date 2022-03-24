Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил РФ постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Водночас переважна більшість медичних установ РФ в населених пунктах неподалік території України, зайняті пораненими військовослужбовцями країни-агресора, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.

Окрім цього, в терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці.

Попри активні заходи підрозділів федеральної служби безпеки, росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські війська натрапляють на величезні труднощі з контролю за населенням на зазначених територіях.

Також стало відомо, що у невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування Придністров’я у війну з Україною.