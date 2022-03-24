Триває двадцять дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Попри на значні втрати та деморалізований особовий склад військово-політичне керівництво РФ не відмовляється від продовження війни проти України. Серед російських військ проводять пропагандистську роботу, яка нав’язує, що війну потрібно завершити до 9 травня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил РФ постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Водночас переважна більшість медичних установ РФ в населених пунктах неподалік території України, зайняті пораненими військовослужбовцями країни-агресора, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.

Окрім цього, в терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітряно-десантних військ, що зазнали критичних втрат як в живій силі, так і в бойовій техніці.

Попри активні заходи підрозділів федеральної служби безпеки, росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські війська натрапляють на величезні труднощі з контролю за населенням на зазначених територіях.

Також стало відомо, що у невизнаній придністровсько-молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування Придністров’я у війну з Україною.