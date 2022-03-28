Допис Андрій Богдан опублікував у соцмережі Facebook.

Богдан опублікував фото індивідуального перев’язувального пакета, знайденого серед речей російських військових. ІПП на фото було виготовлено в 2016 році, а термін його придатності становить 5 років. Богдан каже, що станом на початок повномасштабного вторгнення термін придатності цього ІПП сплив.

Виготовлено в ІІІ кварталі 2016 року у місті Москва. Строк зберігання – 5 років. Тобто, на час бойових дій строк зберігання вичерпано і його треба замінити. Ворогу солдат своїх не жаль, бажання вкрасти зробило російську армію набагато слабкішою, — додає Богдан.

Завершив свій допис Андрій Богдан словами:

І тут сакраментальні питання: У нас такого більше ніколи не буде ? Ми переможемо корупцію щоб жили наші діти ? Чи в черговий раз усе повернеться на кругі своя ?