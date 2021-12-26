Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання, на яке запрошують Росію. Ця зустріч може відбутись вперше за два з половиною роки.

Про це повідомляють в DPA International.

Приводом для скликання Ради НАТО-Росія стало нарощування російських військ біля кордонів з Україною, що вже кілька тижнів викликає занепокоєння міжнародної спільноти, йдеться у повідомленні. Зазначається, що Росія вимагала від Заходу “гарантій безпеки”, які включають категоричну гарантію НАТО, що Україна не приєднається до військового альянсу.

У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що вона все ще розглядається, а формат і терміни потребують уточнення.

Рада НАТО-Росія може зібратися вперше за два з половиною роки. Останні перемовини НАТО і РФ в такому форматі відбулися в липні 2019 року. Усі спроби призначити дату наступної зустрічі провалилися. Однією з причин є те, що Росія більше не хоче говорити про український конфлікт у НАТО.