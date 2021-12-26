Про це повідомляють в DPA International.
Приводом для скликання Ради НАТО-Росія стало нарощування російських військ біля кордонів з Україною, що вже кілька тижнів викликає занепокоєння міжнародної спільноти, йдеться у повідомленні. Зазначається, що Росія вимагала від Заходу “гарантій безпеки”, які включають категоричну гарантію НАТО, що Україна не приєднається до військового альянсу.
У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що вона все ще розглядається, а формат і терміни потребують уточнення.
Рада НАТО-Росія може зібратися вперше за два з половиною роки. Останні перемовини НАТО і РФ в такому форматі відбулися в липні 2019 року. Усі спроби призначити дату наступної зустрічі провалилися. Однією з причин є те, що Росія більше не хоче говорити про український конфлікт у НАТО.
- Як повідомлялось раніше, Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Пізніше Президент РФ Володимир Путін на пресконференції у Москві заявив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.