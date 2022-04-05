Про це повідомив Петро Порошенко в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Голова “Європейської Солідарності” (“ЄС”) переконаний, що немає іншого шляху для гарантування світової безпеки. На його думку, РФ мають виключити з Ради Безпеки ООН через чисельні злочини проти людства та їхнє систематичне заперечення.
Петро Порошенко додав, що цей шлях безальтернативний, тому Україна не має права діяти інакше. Він також згадав про виключення Росії з Ліги Націй після розв’язаної війни проти Фінляндії в 1939 році.
“Така карма в неї, така доля в неї, щоб вона коїла злочини проти людства – і це фактично елемент тотальної міжнародної ізоляції не просто країни агресора, а країни, яка коїть злочини проти людства”, – зауважує Порошенко.
Політик наголосив, що виключення Росії передбачено Статутом ООН. Згідно з ним закладено, що країна, яка порушує принципи організації, не має права залишатися в ООН. П’ятий президент наголошує, що на сьогодні Україна каже про тотальну, міжнародну, енергетичну, економічну, політичну ізоляцію Росії. Він переконаний, що треба тиснути на РФ, якщо світ хоче примусити її до найкоротшого шляху до миру.
- Нагадаємо, окупаційні війська РФ готують масштабну провокацію у Маріуполі. Вони планують зібрати тіла місцевих жителів, яких самі ж вбили, в одному місці та подати їх як жертв військових ЗСУ.
- Європейський Союз розглядає можливість поетапно відмовитися від імпорту вугілля з РФ – через звірства, вчинені російською армією в Україні.
- Росії заборонили виплати суверенного боргу на понад 600 млн доларів з американських рахунків. США не дозволять РФ проводити доларові платежі з їхніх банків.
- Аналіз супутникових знімків спростовують твердження РФ про те, що вбивство цивільних жителів у Бучі, передмісті Києва, сталося після того, як її “солдати покинули місто”.