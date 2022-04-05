П'ятий президент України Петро Порошенко закликав позбавити РФ права вето у Раді Безпеки ООН і виключити з цієї міжнародної організації. Росія порушує основні принципи ООН.

Про це повідомив Петро Порошенко в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Голова “Європейської Солідарності” (“ЄС”) переконаний, що немає іншого шляху для гарантування світової безпеки. На його думку, РФ мають виключити з Ради Безпеки ООН через чисельні злочини проти людства та їхнє систематичне заперечення.

Петро Порошенко додав, що цей шлях безальтернативний, тому Україна не має права діяти інакше. Він також згадав про виключення Росії з Ліги Націй після розв’язаної війни проти Фінляндії в 1939 році.

“Така карма в неї, така доля в неї, щоб вона коїла злочини проти людства – і це фактично елемент тотальної міжнародної ізоляції не просто країни агресора, а країни, яка коїть злочини проти людства”, – зауважує Порошенко.

Політик наголосив, що виключення Росії передбачено Статутом ООН. Згідно з ним закладено, що країна, яка порушує принципи організації, не має права залишатися в ООН. П’ятий президент наголошує, що на сьогодні Україна каже про тотальну, міжнародну, енергетичну, економічну, політичну ізоляцію Росії. Він переконаний, що треба тиснути на РФ, якщо світ хоче примусити її до найкоротшого шляху до миру.