Про це Урсула фон дер Ляєн заявила в етері німецького телеканалу ARD.
Глава Єврокомісії більш детально розповіла, що передбачає новий пакет санкцій проти Росії, який буде запроваджено у випадку вторгнення РФ в Україну. Урсула фон дер Ляєн зауважила, що наслідки для економіки Росії будуть масштабними.
“Наші спільні із США санкції покликані, по суті, відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків”, – наголосила очільниця Єврокомісії.
Як додала фон дер Ляєн, це означає, що в економічному плані всі штрафні заходи будуть накладені на ті товари, які потрібні Росії задля модернізації та диверсифікації економіки. Водночас ці товари виробляють саме на Заході і Росія нічим не може їх замінити.
Проте глава Єврокомісії проти того, щоб запроваджувати нові антиросійські санкції до вторгнення, як цього бажають у Києві. Фон дер Ляєн вважає, що навіть попри ескалацію на Донбасі Європа дає Росії можливість повернутись до дипломатичного шляху. Як зазначила німецька політикиня – “це вікно можливостей для Росії відкрито і досі”.
За її словами, наразі все залежить лише від президента РФ Володимира Путіна, який, додала фон дер Ляєн, “уважно прислухається” до попереджень Заходу.
Вона нагадала, що половина російського бюджету “підживлюється” завдяки експорту нафти, вугілля та газу.
“Нічого хорошого Росію не чекає, якщо відбудеться ще один санкційний удар по її економіці”, – резюмувала Урсула фон дер Ляєн.
- Нагадаємо, в Європейському Союзі готові до будь-якого можливого розвитку подій на тлі загроз з боку Російської Федерації, водночас продовжують сподіватись на дипломатичний шлях розв’язання питання.
- Раніше очільниця канадського міністерства закордонних справ (МЗС) Мелані Жолі повідомила, що Канада вже підготувала проти Росії новий пакет санкцій. Його запровадять негайно, якщо Росія почне вторгнення до України.
- Також віцепрезидентка США Камала Гарріс під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки пообіцяла «значні та безпрецедентні» економічні витрати для Росії у її випадку вторгнення до України.