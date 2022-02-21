Очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що санкції Євросоюзу та США проти Росії покликані відрізати РФ від світових фінансових ринків та високотехнологічних товарів.

Про це Урсула фон дер Ляєн заявила в етері німецького телеканалу ARD.

Глава Єврокомісії більш детально розповіла, що передбачає новий пакет санкцій проти Росії, який буде запроваджено у випадку вторгнення РФ в Україну. Урсула фон дер Ляєн зауважила, що наслідки для економіки Росії будуть масштабними.

“Наші спільні із США санкції покликані, по суті, відрізати Росію від міжнародних фінансових ринків”, – наголосила очільниця Єврокомісії.

Як додала фон дер Ляєн, це означає, що в економічному плані всі штрафні заходи будуть накладені на ті товари, які потрібні Росії задля модернізації та диверсифікації економіки. Водночас ці товари виробляють саме на Заході і Росія нічим не може їх замінити.

Проте глава Єврокомісії проти того, щоб запроваджувати нові антиросійські санкції до вторгнення, як цього бажають у Києві. Фон дер Ляєн вважає, що навіть попри ескалацію на Донбасі Європа дає Росії можливість повернутись до дипломатичного шляху. Як зазначила німецька політикиня – “це вікно можливостей для Росії відкрито і досі”.

За її словами, наразі все залежить лише від президента РФ Володимира Путіна, який, додала фон дер Ляєн, “уважно прислухається” до попереджень Заходу.

Вона нагадала, що половина російського бюджету “підживлюється” завдяки експорту нафти, вугілля та газу.