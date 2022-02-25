“Ми продовжуємо захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об’єднує публіку, відзначає різноманітність через музику та об’єднує Європу на одній сцені”, – наголошується у відомстві.

В Україні уславився український пілот Міг-29, який за 30 годин здобув шість повітряних перемог над російськими силами: “2 су-35, 1хсу-27,1 ХМІГ-29, 2хсу-25”. Його вже називають “примарою Києва”.

Мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації в столиці у зв’язку з агресією російських військ та зауважив, що Київ “має вистояти”.