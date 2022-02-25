Про це повідомляється на сайті пісенного конкурсу.
“Ми продовжуємо захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об’єднує публіку, відзначає різноманітність через музику та об’єднує Європу на одній сцені”, – наголошується у відомстві.
- В Україні уславився український пілот Міг-29, який за 30 годин здобув шість повітряних перемог над російськими силами: “2 су-35, 1хсу-27,1 ХМІГ-29, 2хсу-25”. Його вже називають “примарою Києва”.
- Мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації в столиці у зв’язку з агресією російських військ та зауважив, що Київ “має вистояти”.