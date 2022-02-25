Про це повідомляється на сайті пісенного конкурсу.

Наголошується, що виконавча рада EBU прийняла таке рішення за рекомендацією керівного органу Євробачення, Референтної групи, на основі правил заходу та цінностей EBU.Рішення пояснюється агресією Російської Федерації проти України.І хоч EBU є аполітичною організацією-членом мовників, які прагнуть підтримувати цінності суспільної служби, рішення було одностайним.

“Ми продовжуємо захищати цінності культурного змагання, яке сприяє міжнародному обміну та взаєморозумінню, об’єднує публіку, відзначає різноманітність через музику та об’єднує Європу на одній сцені”, – наголошується у відомстві.