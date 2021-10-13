Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Сам форум триватиме два дні (13-14 жовтня) та матиме шість сесій. Обговорювані питання стосуватимуться розв’язання проблем неправомірного використання віртуальної валюти для відмивання грошей, судового переслідування злочинців-здирників, використання дипломатії для протидії кіберзлочинності та надання допомоги країнам у підвищенні стійкості до таких нападів.

Спільно зі Сполученими Штатами, Індія, Австралія, Німеччина та Сполучене Королівство очолять дискусії з таких тем, як зрив банківських операцій, віртуальна валюта та дипломатія. Іншими учасниками стануть деякі країни Європейського союзу (включно з Францією та Ірландією), Канада, Бразилія, Мексика, Японія, Україна, Ізраїль та Південна Африка.

Виступаючи на першому засіданні у середу 13 жовтня, радник з національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що зустріч демонструє, що уряди країн-учасниць визнають нагальність загрози програм-здирників.

“Ми розглядаємо міжнародну співпрацю як основний засіб для нашої колективної боротьби з екосистемою програм-здирників. Також потрібно притягувати до відповідальності злочинців і країни, що приховують злочинців від міжнародної відповідальності. Треба зменшувати загрозу для наших громадян у кожній із наших країн”, – сказав Салліван.

Чому не запросили Росію?

За інформацією співрозмовника видання, високопоставленого чиновника з адміністрації президента США, Росію не запросили через організовану злочинність у сфері програм-вимагачів, які працюють з Росії та України.Натомість Україна була присутньою на форумі.

Деякі американські чиновники й аналітики також заявили, що російська кіберзлочинність діє з мовчазної згоди Кремля, хоча безпосередньо не контролюється урядом.

“У нас тривають активні обговорення з росіянами, але в цьому конкретному форумі їх не запросили до участі”, – сказав високопоставлений чиновник адміністрації президента США, додавши, що це не заважає Росії брати участь у майбутніх заходах.

Чиновник також сказав, що Сполучені Штати безпосередньо взаємодіють з Росією у питанні протидії здирництву. Це відбувається у рамках американо-кремлівської експертної групи, яку очолює Білий дім. Вона була створена президентом Джо Байденом за участі президента Росії Володимира Путіна.

Президент США Джо Байден посилив кібербезпеку до найвищих рівнів після цьогорічних атак, метою яких була дестабілізація постачання енергії та продовольчих товарів до США. Так, хакери спричинили перебої в роботі з паливом на сході Сполучених Штатів у травні, коли вони націлилися на трубопровід, керований компанією Colonial Pipeline. Салліван сказав, що Міністерство юстиції США стягнуло понад 2 мільйони доларів США, виплачених злочинцям, які напали на трубопровідну компанію.

Адміністрація Байдена сподівається, що нова неофіційна група “Ініціативи щодо боротьби з програмами-здирниками” зміцнить дипломатичні зусилля, спрямовані на переговори з Росією, а також НАТО та країнами “Великої сімки”.