Російську Федерацію позбавили права проводити Чемпіонат світу з плавання, який відбудеться у 2025 році.

Про це повідомляє The Guardian.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) попросив керівні органи спорту не проводити заходи в Росії після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Відтак, Сінгапур отримав право провести Чемпіонат світу з водних видів спорту у 2025 році замість Казані.

“У Сінгапурі є все, чим ми сподіваємося поділитися з нашими спортсменами: об’єкти світового класу, перевірений досвід проведення заходів найвищої якості та комплексний підхід до водних видів спорту”, – сказав президент Міжнародної федерації плавання (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам.

За даними видання, у 2019 році Росія була обрана для проведення змагань у Казані, де також проводився чемпіонат у 2015 році.

Варто зазначити, що 8 лютого офіційний речник британського прем’єр-міністра Ріші Сунака заявив, що Сполучене Королівство офіційно виступає проти допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри у Парижі 2024 року. Прессекретар наголосив, що Велика Британія “дуже чітко” заявила Міжнародному олімпійському комітету (МОК), що не хоче участі Росії та Білорусі.

У МОК кажуть, що наразі “немає планів щодо участі російської чи білоруської делегації” на Іграх у Парижі. Проте минулого тижня МОК заявив, що російські та білоруські спортсмени змагатимуться як нейтральні спортсмени під білим прапором, якщо візьмуть участь в Олімпіаді.

МОК окреслив багатоетапний план для російських і білоруських спортсменів щодо участі в літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі та зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані, стверджуючи, що “жодному спортсмену не можна забороняти змагатися лише через його паспорт”.

Водночас комітет заявив, що продовжить санкції проти державних і урядових посадовців Росії та Білорусі та заборонить спортивні заходи, організовані федераціями обох країн.

25 січня МОК опублікував заяву, в якій закликав дозволити участь у спортивних змаганнях російським і білоруським спортсменам, що не підтримують війну РФ проти України та дотримувалися антидопінгових правил, під нейтральним прапором.

Тоді президент Володимир Зеленський закликав главу МОК відвідати Бахмут на Донеччині, аби переконатися “що нейтральності не існує”.

2 лютого Міжнародний олімпійський комітет заявив, що рішення стосовно участі громадян Росії та Білорусі у Олімпійських іграх-2024 ще не ухвалено. Нині обговорюють питання їхньої участі у змаганнях в Азії.