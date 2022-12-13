Росію та Білорусь вирішили більше не допускати до Міжнародного союзу залізниць (МСЗ). Рішення ухвалила Генеральна Асамблея МСЗ.

Про це повідомила АТ “Укрзалізниця“.

4 березня МСЗ відсторонила РФ і РБ від участі в організації. Рішення ухвалили після того, як 2 березня Міністерство інфраструктури надіслало офіційні листи до 11 найбільших та найвпливовіших організацій світу.

“Укрзалізниця” з самого початку долучилася до відсторонення залізничних компаній Росії та Білорусі від участі у всіх видах діяльності Регіональної Європейської Асамблеї та Генеральної Асамблеї Міжнародного союзу залізниць (МСЗ). Членами МСЗ є понад 200 світових залізничних підприємств.

Весняне рішення про відсторонення мало бути ратифіковано. У відповідь на таке українська компанія знову взяла участь у засіданнях Регіональної Європейської Асамблеї та Генеральної Асамблеї Міжнародного союзу залізниць із метою відстояти остаточне ухвалення рішення щодо відсторонення.

Попри те, що Росія є важливим фінансовим спонсором організації та попри значний тиск з боку представників Китаю, Індії, Монголії, Ірану, Вірменії та Казахстану — рішення ухвалили. “За” виступили 72% учасників організації.

“Ухвалення цього рішення було б неможливим без безпосереднього сприяння міжнародних партнерів – залізниць країн Азії, Європи та Америки, які також підтвердили свої обіцянки надати власну експертизу та допомогу Укрзалізниці у післявоєнному відновленні інфраструктури. Укрзалізниця продовжує забезпечувати виконання державної політики України на всіх рівнях, незважаючи на перешкоди”, — наголосила “Укрзалізниця”.