Про це повідомляє Міжнародна федерація плавання (FINA).
На початку березня FINA заборонила спортсменам країни-агресора виступати під власним прапором. Тоді національні асоціації країн заявили, що покарання недостатньо сурове. Також п’ять країн заявили, що готові бойкотувати участь РФ та Білорусі в чемпіонаті світу. Серед них були Норвегія, Швеція, Швейцарія, Німеччина та Польща.
Ухвалене рішення торкнулося лише ЧС з водних видів спорту.
Проте FINA додала, що РФ сама оголосила, що її спортсмени не братимуть участь в змаганнях протягом 2022 року.
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