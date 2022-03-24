Росію із Білоруссю відсторонили від змагань у червні-липні в Угорщині. Тепер представники цих країн не зможуть виступити на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Про це повідомляє Міжнародна федерація плавання (FINA).

На початку березня FINA заборонила спортсменам країни-агресора виступати під власним прапором. Тоді національні асоціації країн заявили, що покарання недостатньо сурове. Також п’ять країн заявили, що готові бойкотувати участь РФ та Білорусі в чемпіонаті світу. Серед них були Норвегія, Швеція, Швейцарія, Німеччина та Польща.

Ухвалене рішення торкнулося лише ЧС з водних видів спорту.

Проте FINA додала, що РФ сама оголосила, що її спортсмени не братимуть участь в змаганнях протягом 2022 року.