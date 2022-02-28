Всі футбольні клуби Російської Федерації, а також національна збірна відсторонені від усіх змагань, які проводяться під егідою ФІФА та УЄФА.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Зазначається, що після першого рішення про додаткові заходи відносно футбольних клубів Росії, сьогодні виконкоми УЄФА та ФІФА ухвалили рішення, що всі російські футбольні команди, а також збірна будуть відсторонені від участі у відповідних змаганнях, що проходять під егідою двох організацій.

Відповідне рішення було ухвалено Радою ФІФА та виконкомом УЄФА – найвищими керівними органами організацій, які займаються такими невідкладними питаннями.

Зазначається, що футбольний світ повністю об’єднаний та солідарний зі всіма українцями, які постраждали від дій Росії в Україні.

Також і ФІФА, і УЄФА сподіваються, що вже незабаром ситуація в Україні покращиться і футбол знову стане вектором обєднання та миру між людьми.

Привітав таке рішення УЄФА та ФІФА голова Української асоціації футболу Андрій Павелко. На своїй сторінці у Facebook він подякував президенту ФІФА Джанні Інфантіно та президенту УЄФА Александеру Чеферіну за щоденні дзвінки та підтримку України.

Також Павелко повідомив, що УЄФА розірвала співпрацю з російським “Газпромом” у всіх турнірах. Він нагадав, що раніше УЄФА вже забрав у Санкт-Петербургу право проведення фіналу Ліги Чемпіонів 2021/2022 та позбавив клуби РФ і збірну РФ можливості проводити матчі у Росії.