Про це сповістив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба.

При цьому, представники Москви під час позачергового засідання Генасамблеї вирішили “діяти на випередження” і самі заявили про намір вийти з ВТО, додавши, що “туризм не стосується політики”. Після цього російська делегація демонстративно покинула залу, а решта учасників розпочала голосування.

“Єдиним напрямком подорожі російських військових злочинців має бути Гаага”, – наголосив Кулеба.

Водночас проти виключення РФ проголосували 11 держав, а саме: Сирія, Білорусь, Казахстан, Нікарагуа, Зімбабве, Алжир, Боснія і Герцеговина, Північна Корея, Китай та Єгипет.