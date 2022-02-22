Про це повідомили в заяві Європейської народної партії.

Партія назвала визнання Москвою окремих окупованих районів Донецької та Луганської областей кричущим порушенням міжнародного права. Вони наголосили на порушенні територіальної цілісності України та мінських угод. Депутати закликали надати Україні повноцінну військову підтримку, аби захистити європейський суверенітет та спосіб життя.

Раніше Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу домовилися запровадити точкові обмеження щодо російських громадян і компаній. Зокрема тих, хто причетний до визнання сепаратистських утворень. Пакет санкцій повинні затвердити із міністрами закордонних справ Євросоюзу.

Серед обіцяних санкцій — німецький уряд оголосив про зупинку сертифікації газопроводу “Північний потік-2”. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що плани запуску мають оцінити знову. Також це буде стосуватися інших питань між відносинами Москви-Берліна.