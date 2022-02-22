Про це повідомили в заяві Європейської народної партії.
Партія назвала визнання Москвою окремих окупованих районів Донецької та Луганської областей кричущим порушенням міжнародного права. Вони наголосили на порушенні територіальної цілісності України та мінських угод. Депутати закликали надати Україні повноцінну військову підтримку, аби захистити європейський суверенітет та спосіб життя.
Раніше Сполучені Штати Америки та інші країни Заходу домовилися запровадити точкові обмеження щодо російських громадян і компаній. Зокрема тих, хто причетний до визнання сепаратистських утворень. Пакет санкцій повинні затвердити із міністрами закордонних справ Євросоюзу.
Серед обіцяних санкцій — німецький уряд оголосив про зупинку сертифікації газопроводу “Північний потік-2”. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що плани запуску мають оцінити знову. Також це буде стосуватися інших питань між відносинами Москви-Берліна.
- Нагадаємо, очільник Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо зупинки процесу сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”.
- Після визнання “незалежності” ОРДЛО багато, хто шукає відповідь на те, як рішення вплине на Україні та світ. Формально ніяк, проте всередині Росії, для її сателітів та частини союзників — навпаки. #Букви спробували розібратись, що ж відбулось.
- Міністерство закордонних справ України відкликає для консультацій тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації.
- Також Велика Британія запровадить жорсткі економічні санкції проти Росії. Сполучене Королівство пригрозило РФ, що вони торкнуться перекриття доступу до двох міжнародних валют із заблокуванням можливості залучення капіталу в Лондон.