Про це повідомляє агентство Reuters.
У понеділок, 28 грудня, згідно з даними міжнародної системи позиціонування морських суден, трубоукладальне судно “Фортуна” залишило будівельний майданчик “Північного потоку-2” у Балтійському морі.
Після цього судно попрямувало в північнонімецький порт Вісмар, що може свідчити про те, що будівництво 2,6-кілометрову ділянку газопроводу в водах Німеччини могло бути завершеним.
Як відомо, прокладання газопроводу, за допомогою якого Росія планує перекачувати газ в Західну Європу в обхід України, на цій ділянці припинили майже рік тому. Це сталося через введення США санкції щодо європейських підрядників. На початку грудня поточного року Росія відновила процес, вже своїми силами.
Компанія “Північний потік-2” не відповіла на запит агентства про коментар щодо останніх подій, проте підтвердила російському виданню “Интерфакс“, що роботи на цій ділянці завершено.
Очікується, що наступним етапом буде будівництво в економічній зоні Данії. Компанія наразі не повідомляє про свої плани.
- Раніше президент США Дональд Трамп наклав вето на проєкт військового бюджету країни на 2021 рік. Цей оборонний бюджет включав нові санкції проти російських газопроводів “Північний потік” — 2 і “Турецький потік”.
- Ще у вересні канцлер Німеччини Ангела Меркель не виключала санкцій проти російського газопроводу “Північний потік-2” через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
- До відмови від будівництва “Північного потоку-2” Німеччину закликав і сейм Литви.