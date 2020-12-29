Про це повідомляє агентство Reuters.

У понеділок, 28 грудня, згідно з даними міжнародної системи позиціонування морських суден, трубоукладальне судно “Фортуна” залишило будівельний майданчик “Північного потоку-2” у Балтійському морі.

Після цього судно попрямувало в північнонімецький порт Вісмар, що може свідчити про те, що будівництво 2,6-кілометрову ділянку газопроводу в водах Німеччини могло бути завершеним.

Як відомо, прокладання газопроводу, за допомогою якого Росія планує перекачувати газ в Західну Європу в обхід України, на цій ділянці припинили майже рік тому. Це сталося через введення США санкції щодо європейських підрядників. На початку грудня поточного року Росія відновила процес, вже своїми силами.

Компанія “Північний потік-2” не відповіла на запит агентства про коментар щодо останніх подій, проте підтвердила російському виданню “Интерфакс“, що роботи на цій ділянці завершено.

Очікується, що наступним етапом буде будівництво в економічній зоні Данії. Компанія наразі не повідомляє про свої плани.