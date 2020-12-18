Про це під час спілкування з турецькими медіа заявив міністр оборони України Андрій Таран.

“Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн”, — сказав Андрій Таран.

Крім цього, міністр заявив про перешкоджання з боку РФ вільному судноплавству у Керченській протоці, а також про придушення комунікації засобами радіоелектронної боротьби, що перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавству у Чорному моря. Занепокоєність через це, за словами Тарана, поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія.