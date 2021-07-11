Генеральний директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівельні роботи на газопроводі "Північний потік - 2" планується завершити до кінця літа.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt.

Варніг заявив, що його мета – запустити трубопровід ще цього року.

“Ми плануємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня. Трубопровід уже завершений на 98 відсотків. Два відсотки, яких не вистачає, відносяться до однієї нитки – друга повністю побудована”, – сказав він.

За його словами, на випробування та сертифікацію газопроводу потрібно буде ще два-три місяці.

Варніг також висловив упевненість у тому, що навіть після запуску “Північного потоку – 2” Росія продовжить використовувати газотранспортну систему України для транзиту певної кількості газу в Європу.

“Транзит російського природного газу через Україну залишиться невід’ємною частиною транспортування газу з Росії в Європу після 2024 року. У мене немає жодного сумніву в цьому… Я припускаю, що це питання вже підіймалося урядом Німеччини під час перемовин з Росією. Ця тема, безумовно, стане частиною переговорів між канцлером Меркель і президентом США Байденом”, – сказав Варніг.

Як відомо, “Північний потік-2” – магістральний газопровід із Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною понад 1200 км. Є розширенням “Північного потоку”. “Північний потік-2” передбачає прокладку двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м на рік.

Вартість проєкту оцінюється в приблизно 11 млрд євро. Трубопровід проходить через виняткові економічні зони та територіальні води п’яти країн: Німеччини, Данії, РФ, Фінляндії та Швеції.

Реалізація проєкту була призупинена в грудні 2019 року, коли компанія з прокладання труб Allseas відмовилася брати в ньому участь через санкції США.

У грудні 2020 року оператор проєкту Nord Stream 2 AG відновив прокладання труби. Було побудовано 2,6 км трубопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини. Через відмову європейського підрядника “Газпром” вирішив добудовувати “Північний потік-2” власними силами.

Державний департамент США вимагав припинення будівництва російського газопроводу “Північний потік-2”. У березні державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський трубопровід “Північний потік-2” суперечить інтересам Європейського Союзу і може підірвати інтереси України.

Потім стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила не накладати санкції на компанію, відповідальну за будівництво російського газопроводу.

У Сенаті США вже заявили, що рішення про відмову від санкцій є помилковим, а Вашингтон таким чином робить подарунок президенту Росії Володимиру Путіну.