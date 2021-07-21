Росія хоче відновити очні зустрічі ТКГ в Мінську

Про це повідомив у Facebook член делегації України Сергій Гармаш.
Як відомо, спеціальна представниця голови Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні та в Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау йде у відставку. Наступне засідання ТКГ, яке відбудеться 26 серпня, проведе новий спецпредставник — громадянин Фінляндії Мікко Кіннунен.
Разом із цією зміною очільник російської делегації Борис Гризлов виступив за те, щоб наступне засідання відбулося в очному режимі в Мінську. Українська делегація та ОБСЄ не підтримали ідею.
“Дивна пропозиція на тлі лідерства РФ в Європі за кількістю заражень коронавірусом. А Мінськ з Москвою зараз так тісно переплелися, що можна тільки уявити кількість нових і старих російських штамів цієї зарази в Білорусі… Звичайно ми не готові ризикувати своїм здоров’ям. Як, до речі, не загорілися таким бажанням і представники ОБСЄ”, — зазначив Гармаш.
Раніше повідомлялося, що українська делегація у ТКГ після карантину не поїде на перемовини в Мінськ, де вони відбувалися раніше.
В червні голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук виступив за те, аби перенести перемовини до нейтральної країни.
- Про підсумки засідання ТКГ 21 липня — за посиланням.