Росія хоче відновити очні зустрічі ТКГ в Мінську

Під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі очільник делегації Росії Борис Гризлов виступив за відновлення очних зустрічей в Мінську.

Про це повідомив у Facebook член делегації України Сергій Гармаш.

Як відомо, спеціальна представниця голови Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні та в Тристоронній контактній групі Гайді Ґрау йде у відставку. Наступне засідання ТКГ, яке відбудеться 26 серпня, проведе новий спецпредставник — громадянин Фінляндії Мікко Кіннунен.

Разом із цією зміною очільник російської делегації Борис Гризлов виступив за те, щоб наступне засідання відбулося в очному режимі в Мінську. Українська делегація та ОБСЄ не підтримали ідею.

“Дивна пропозиція на тлі лідерства РФ в Європі за кількістю заражень коронавірусом. А Мінськ з Москвою зараз так тісно переплелися, що можна тільки уявити кількість нових і старих російських штамів цієї зарази в Білорусі… Звичайно ми не готові ризикувати своїм здоров’ям. Як, до речі, не загорілися таким бажанням і представники ОБСЄ”, — зазначив Гармаш.