Про це вона сказала під час брифінгу.
Вона висловила стурбованість тим, що Росія і Китай не дотримуються міжнародних узгоджених процедур постачання вакцин, а пропонують їх самі, порушуючи встановлений порядок.
“Я б сказала, що ми стурбовані тим, що Росія і Китай намагаються використовувати вакцини проти коронавірусу як інструмент для дипломатії”, – сказала Псакі.
Вона зазначила, що Білий дім вважає за краще реалізацію поширення вакцин між країнами через міжнародні механізми типу COVAX.
- Стратегія вакцинації Євросоюзу проти коронавірусу COVID-19 провалилась, адже кілька держав-членів блоку просять про постачання вакцин Росію, Ізраїль та Китай.