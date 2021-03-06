Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що в адміністрації президента США Джо Байдена побоюються, що Росія і Китай можуть використовувати надання вакцин проти коронавірусу COVID-19 для політичного впливу.

Про це вона сказала під час брифінгу.

Вона висловила стурбованість тим, що Росія і Китай не дотримуються міжнародних узгоджених процедур постачання вакцин, а пропонують їх самі, порушуючи встановлений порядок.

“Я б сказала, що ми стурбовані тим, що Росія і Китай намагаються використовувати вакцини проти коронавірусу як інструмент для дипломатії”, – сказала Псакі.

Вона зазначила, що Білий дім вважає за краще реалізацію поширення вакцин між країнами через міжнародні механізми типу COVAX.