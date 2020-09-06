Про це повідомляє The New York Times.

Видання опитало правоохоронців, а також нинішніх і колишніх співробітників розвідувальних служб США. Вони підтвердили, що майже всі “противники Сполучених Штатів”, включаючи Росію, Кітай та Іран, робили спроби вкрасти дані американських дослідників, пов’язані з розробкою вакцини від коронавірусу COVID-19.

“Було б дивно, якби вони не намагалися вкрасти найцінніші біомедичні дослідження, які створюються прямо зараз. Цінні з фінансової точки зору і безцінні з геополітичної точки зору”, — сказав Джон Демерс, високопоставлений чиновник Міністерства юстиції про Китай.

Китай

За даними чиновників, пов’язаних з розвідкою, про зусилля Китаю в цьому напрямку стало відомо ще в лютому.

Відомо, що Китай таємно використовували Всесвітню організацію охорони здоров’я при спробах злому даних про вакцини як у Сполучених Штатах, так і в Європі. Передбачається, метою було раніше інших дізнатися, які препарати в організації вважають найбільш перспективними.

Нападам Китаю в США піддавалися не фармацевтичні компанії, а дослідні центри при університетах. Зокрема, йдеться про Університет Північної Кароліни. Це може бути пов’язано з припущенням про те, що дані університетів захищені гірше. До того ж дослідники діляться великою кількістю інформації про потенційні вакцини для експертної оцінки, що дає шанс отримати доступ до складів і стратегій розробки вакцин.

На тлі цього університети почали більше турбуватися про свою безпеку. Прессекретарка університету Північної Кароліни. Леслі Минтон заявляла, що виш “регулярно отримує попередження про загрози від агентств безпеки США” і вклав кошти в “цілодобовий моніторинг”, щоб “допомогти захиститися від постійних загроз підвищеної небезпеки з боку організацій, що спонсоруються державами”.

За даними ФБР, адміністрація президента Дональда Трампа в липні наказала Китаю закрити своє представництво в Х’юстоні частково через те, що китайські оперативники використали його як форпост.

Також чиновники припускають, що Китай намагався використовувати у своїх інтересах дослідні партнерські програми між американськими та китайськими університетами.

Росія

Одночасно з тим, як США дізналися про хакерські атаки Китаю, британські фахівці дізналися про зусилля Росії. Як було оголошено в липні британськими, американськими і канадськими спецслужбами, Росія сконцентрувала свою увагу на шпигунстві за дослідженнями Оксфордського університету і його фармацевтичного корпоративного партнера AstraZeneca.

За наявною інформацією, російські хакери, спіймані під час спроби крадіжки інформації про вакцини, входили до групи, відомої як Cozy Bear. Група хакерів, пов’язаних з Cozy Bear, була однією з тих, що в 2016 році зламали комп’ютерні сервери демократів.

Результати шпіонажу

Поки жодна корпорація або університет не оголошували про крадіжки даних. Однак, за словами одного американського урядовця, деякі спроби злому дозволили щонайменше подолати захист і проникнути всередину комп’ютерних мереж.

За словами представників спецслужб, хакери з Китаю і Росії використовували вже відомі уразливості, які можна усунути, а не більш досконалу кіберзброю, націлену на невідомі проломи в комп’ютерній безпеці.

“Це дійсно гонка на час, коли хороші хлопці шукають уразливості і виправляють їх, встановлюють ці виправлення до того, як зловмисник знайде їх і скористається ними. Прегони напружені, як ніколи”, — зазначив Брайан С. Уер, помічник директора з кібербезпеки Міністерства внутрішньої безпеки.

Зараз публічно ідентифіковані тільки дві команди хакерів — по одній з Росії і Китаю. Однак, за словами правоохоронців, кілька хакерських груп майже з усіх спецслужб цих двох країн намагалися вкрасти інформацію про вакцини.