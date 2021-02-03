Сполучені Штати Америки та Російська Федерація продовжили дію договору про скорочення ядерних озброєнь на максимальний термін — до 2026 року.

Про це повідомляє Державний департамент США.

Як повідомляється, договір було продовжено без внесення змін. Це рішення позиціонують як перший крок до виконання обіцянки нового президента США Джо Байдена щодо захисту американців від ядерних загроз.

“Продовження гарантує, що до 5 лютого 2026 року тривамуть перевірки дотримання Росією обмежень для міжконтинентальних балістичних ракет, БРПЛ і важких бомбардувальників. Режим перевірки дозволяє нам контролювати дотримання Росією договору і дає нам глибше розуміти ядерну позицію Росії”, — інформує американське відомство.

Що це за договір?

New START, СНВ-III або Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — це договір про скорочення ядерних озброєнь між США та Російською Федерацією.

Договір передбачає зменшення кількості стратегічних ядерних ракетних установок. Кількість розгорнених ядерних боєзарядів згідно з договором скорочено до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників — до 700 одиниць. Кількість неактивних ядерних боєголовок, накопичених Росією та Сполученими Штатами, договором не обмежується.

Угоду було підписано 8 квітня 2010 року у Празі тодішніми президента Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим. Документ набув чинности 5 лютого 2011 року. Він розрахований на 10 років (тобто до 2021 року) з можливістю продовження ще на 5.