Про це повідомив голова “Оператор ГТС України” Сергій Макогон у своєму Facebook.

“Яскравий приклад політики Кремля щодо України – як тільки з’являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, “Газпром” запускає газ через довші, але власні транзитні газопроводи. Дарма що контракт до 2024 року, ми очікуємо значне подальше скорочення або повну зупинку транзиту до Угорщини через Україну”, – написав Макогон.

Він додав, що технічна добудова “Північного потоку-2″ створює критичні ризики чинного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року”, – написав він.

Макогон додав, що Україна готова повністю виконувати свої зобов’язання по транзиту в Угорщину, але “Газпром” не забронював в Угорської ГТС достатні потужності для цього.