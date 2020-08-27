Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про рефінансування боргу Білорусі на $ 1 мільярд. Це питання обговорять прем'єр-міністри двох країн Роман Головченко та Михайло Мішустін.

Про це повідомляє БелТА.

Йдеться про рефінансування $1 мільярда з боргу Білорусі перед Росією.

“Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись з Росією, залишимо. І це буде гарне підкріплення нашої національної валюти”, – сказав Лукашенко.

Також він заявив, що не допустить обвалу білоруської національної валюти.

“Зараз вже у відкриту наші внутрішні негідники закликають дестабілізувати фінансовий ринок. Деякі люди ж цього піддаються — валюту з банків забрати й так далі … Ми не допустимо обвалу національної валюти. Якщо народ хоче купити долар — будь ласка, він сьогодні коштує скільки коштує. У нас плавний курс: попит великий — значить, дорожче буде цей долар або євро, попит менше — значить буде дешевше коштувати”, – сказав Лукашенко.