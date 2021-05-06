Таку думку він висловив в інтерв’ю американському телеканалу CNN, коментуючи російську агресію проти України.

Очільник МЗС висловив занепокоєння з приводу заяви Росії про те, що в РФ та України мають бути спільні води в Азовському морі. Кулеба назвав це “повзучою анексією”.

“Після незаконної анексії Криму та захоплення контролю над Керченською протокою Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. Вона постійно посилює там свою військову присутність і порушує торговельні шляхи”, – наголосив Кулеба.

Міністр також прокоментував “військові навчання”, які останнім часом проводилися Росією біля українських кордонів та в незаконно окупованому Криму. Кулеба уточнив, що загроза з боку РФ є реальною.

“Коли в 2014 році в Криму з’явилися “зелені чоловічки”, Росія заявляла, що це не їхні солдати, що це не Росія, і все ж півострів був незаконно окупований російськими військовими силами… Сьогодні, принаймні, вони визнають, що це вони, але вони просто “тренуються”. Але навіть якщо це всього лиш навчання, те, що вони відпрацьовують, це оточення України і наступальні операції проти України”, – заявив очільник МЗС.