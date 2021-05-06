Таку думку він висловив в інтерв’ю американському телеканалу CNN, коментуючи російську агресію проти України.
Очільник МЗС висловив занепокоєння з приводу заяви Росії про те, що в РФ та України мають бути спільні води в Азовському морі. Кулеба назвав це “повзучою анексією”.
“Після незаконної анексії Криму та захоплення контролю над Керченською протокою Росія може провести цю повзучу анексію Азовського моря. Вона постійно посилює там свою військову присутність і порушує торговельні шляхи”, – наголосив Кулеба.
Міністр також прокоментував “військові навчання”, які останнім часом проводилися Росією біля українських кордонів та в незаконно окупованому Криму. Кулеба уточнив, що загроза з боку РФ є реальною.
“Коли в 2014 році в Криму з’явилися “зелені чоловічки”, Росія заявляла, що це не їхні солдати, що це не Росія, і все ж півострів був незаконно окупований російськими військовими силами… Сьогодні, принаймні, вони визнають, що це вони, але вони просто “тренуються”. Але навіть якщо це всього лиш навчання, те, що вони відпрацьовують, це оточення України і наступальні операції проти України”, – заявив очільник МЗС.
- Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. #Букви нагадали, як це було.
- В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні за рік — на початку вересня 2019 року.
- У ніч на 15 квітня цього року катери Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ РФ) здійснили спробу перешкоджання законним діям катерної групи Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ), які знаходилися на бойовому чергуванні.
- Згодом Російська Федерація оголосила про намір закрити частину акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки на пів року для військових кораблів та державних суден інших країн. Москва зробила це під приводом військових навчань. Україна заявила протест. А в США висловили глибоке занепокоєння наміром Росії перекрити частину акваторії Чорного моря для іноземних військових кораблів та інших суден.