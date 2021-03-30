Росія нарощує війська поблизу державного кордону України, зокрема і під виглядом підготовки до навчань "Захід-2021", котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні.

Про це заявив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак, інформує кореспондент #Букв.

За його словами, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ та територію незаконно окупованого Криму.

“Але останнім часом з різних регіонів РФ під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання, підтримання бойової готовності та підготовки до майбутніх спільних стратегічних навчань “Захід-2021” збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні. А саме в Брянській, Воронезькій областях, в АР Крим”, – наголосив Хомчак.

“Загалом очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними силами та засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрози воєнній безпеці держави“, – додав він.

Хомчак уточнив, що з 2014 року, за час окупації Криму здійснено нарощення об’єднання військ Росії (наразі воно становить 32 700 військових). У середині березня цього року Росія тренувала свій десант при підтримці артилерії на кримському полігоні “Опук”. Після завершення навчань ці підрозділи були залишені в районі полігону. Додатково туди перемістили ще 5 батальйонних тактичних груп.

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей розгорнули угруповання російських окупаційних військ – “перший та другий армійські корпуси” у складі 14 бойових бригад, полків, а також підрозділів забезпечення (загальна чисельність складає близько 28 тисяч осіб). Вони діють за підтримки російських регулярних військ, а на командних посадах перебувають кадрові офіцери ЗС РФ.

“З території РФ не припиняється логістична підтримка окупаційних адміністрацій. З початку року в ОРДЛО перемістили близько 19 тисяч тонн пального, 335 тонн боєприпасів, 35 автомобілів, три танки, реактивні системи залпового вогню, спеціальна техніка. Противник періодично, грубо нехтуючи домовленостями щодо припинення вогню, продовжує збільшувати вогневу активність із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння: артилерії 122-го калібру та мінометів 82-го та 120-міліметрового калібру, посилювати передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами”, – додав Хомчак.