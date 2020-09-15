Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Росія не вимагає внесення змін до постанови Верховної Ради щодо місцевих виборів задля того, щоб провести їх в ОРДЛО.

Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV. “Є ще один міф — що РФ вимагає від нас перегляду певного нормативного акту, прийнятого Верховної Ради. Другий міф, і з цим же пов’язаний, що Російська Федерація вимагає проведення, хоче змінити цю постанову, щоб провести вибори в ОРДЛО 25 жовтня. Це — міф, нісенітниця. Такої вимоги не існує”, — заявив він.

За словами Резнікова, Росія і інші сторони перемовин у “нормандському” та мінському форматах розуміють, що умов для проведення виборів в ОРДЛО немає.

“Вони як раз не готові проводити, на жаль, вибори 25 жовтня в ОРДЛО, як би нам самім не хотілося. Тому що вони чудово розуміють, що для цього необхідно виконати безпекові умови, які прописані у Мінських угодах: вивезти іноземні війська, а саме — Російської Федерації, а також роззброїти незаконні збройні формування, провести повну демілітаризації і забезпечити проведення там повноцінної виборчої кампанії відповідно до Копенгагенських стандартів, під контролем і, звісно, за законом України”, — сказав він.

Резніков пояснив, що питання щодо внесення змін постанову задає не тільки Росія, але й партнери по “нормандському формату”.

“Якби це було питання тільки з російської сторони – була б одна історія, але це питання нам продублювали партнери по нормандському формату”, — зауважив віцепрем’єр.

Це пов’язано із тим, що у постанові парламенту про майбутні вибори окрім перерахованих умов зазначена ще одна. Вона стосується того, що вибори можуть відбувати на окупованих територіях після отримання Україною контроль над кордоном з РФ, що суперечить Мінським угодам (там порядок зворотній, спершу — вибори, потім — контроль над кордоном). Однак Україна офіційно не анонсувала вихід з Мінських угод, тому “виникає питання, як тлумачити цей пункт”.

Таким чином, хоча і йдеться про внесення змін до постанови щодо місцевих виборів, які відбудуться в жовтні 2020 року, сторони цікавить передусім те, чи ставить цей документ під загрозу вибори в ОРДЛО в майбутньому і чи означає він, що Україна відмовляється від виконання Мінських угод.

Резніков наголосив, що вказана невідповідність в постанові була помічена нардепами раніше, саме тому ще 28 липня в парламент було внесено пропозицію щодо внесення відповідних змін.

Голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія в прямому етері зазначив, що відповідну пропозицію парламент має розглянути в п’ятницю, але чи парламент до неї дійде — невідомо.

Арахамія повідомив, що для обговорення цього питання фракція збереться на окреме засідання за участю Резнікова. Також мають відбутися консультації з іншими фракціями.

Що відомо про можливі зміни до постанови щодо місцевих виборів?

15 липня Верховна Рада України призначила на 25 жовтня 2020 року чергові місцеві вибори. Відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України — тільки на підконтрольній українській владі території.

19 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі голова делегації України Леонід Кравчук проінформував сторони про те, що звернувся до парламенту з приводу цієї постанови парламенту.

Він попросив Раду розглянути питання щодо відповідності постанови Закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” та Мінським угодам.

Згодом Кравчук пояснив, що зміна тексту постанови є вимогою російської сторони.

Зі зверненням з приводу змін до постанови звернувся до парламенту і заступник голови делегації Вітольд Фокін. За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, звернення Фокіна має зовсім інший зміст.

26 серпня, після засідання парламентського комітету з питань державної влади, на якому розглядався лист Кравчука, Резніков проінформував, що вибори в ОРДЛО регулюють не цією постановою, а окремим законом, який має прийняти парламент.

31 серпня Разумков повідомив, що постанову про вибори Верховна Рада має приймати за 90 днів до їх проведення. Якщо вносити зміни до постанови зараз, будуть порушені строки та це може призвести до зриву виборів по всій країні.

2 вересня, інформуючи про підсумки засідання ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, в Офісі президента зазначили, що представники РФ у ТКГ і далі наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України і блокують обговорення інших питань.