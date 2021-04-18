Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

Зазначається, що чеські дипломати, яких в Росії оголосили персонами нон грата, повинні покинути РФ до кінця 19 квітня.

“Чеській стороні також пред’явлена вимога привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії Посольства Росії в Чехії”, – йдеться в повідомленні.