Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.
Зазначається, що чеські дипломати, яких в Росії оголосили персонами нон грата, повинні покинути РФ до кінця 19 квітня.
“Чеській стороні також пред’явлена вимога привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії Посольства Росії в Чехії”, – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що посол Чехії в РФ Вітєзслав Півонька проінформований про висилку чеських дипломатів з РФ.
“Послу заявлений рішучий протест у зв’язку з недружнім актом влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії в Празі”, – зазначили в МЗС РФ.
Напередодні повідомлялося, що влада Чехії прийняла рішення вислати з країни 18 російських дипломатів у зв’язку із новими фактами в розслідуванні вибуху, що трапився на складі боєприпасів у 2014 році.
Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що цей крок заснований на “однозначних доказах”, наданих чеською розвідкою та службами безпеки, які вказують на причетність агентів російської розвідки до масового вибуху 50 тонн боєприпасів на складі у Врбетіце в Моравії в жовтні 2014 року. Тоді загинули двоє людей.
Паралельно поліція Чехії оголосила про розшук двох чоловіків, які 11-16 жовтня 2014 року приїхали у Прагу, а потім в Моравсько-Силезький та Злінський краї. Врбетіце, де сталися вибухи, знаходиться саме в Злінському краї.
- У лютому Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення громадянинові цієї країни у співпраці з російськими спецслужбами.
- Раніше Національне агентство з кібербезпеки Франції заявило, що виявило злам декількох організацій, до яких, як передбачається, мають відношення російські хакери.
- У серпні минулого року австрійська влада оголосила підозрюваного у шпигунстві дипломата РФ “персоною нон грата” та вислала його з країни. Росія відповіла тим самим.