Російська Федерація висилає зі своєї території десять співробітників посольства США в Москві.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС РФ.

У Міністерство закордонних справ (МЗС) Росії був викликаний заступник глави дипломатичної місії США в Російській Федерації Берн Горман. Йому вручили ноту про оголошення персонами нон грата 10 співробітників посольства США в Москві.

Американські дипломати повинні покинути територію РФ до кінця дня 21 травня.

“Дана міра являє собою “дзеркальну” відповідь на ворожі дії американської сторони проти ряду співробітників російського посольства у Вашингтоні і генерального консульства Росії в Нью-Йорку, безпідставно оголошених “persona non grata”, – стверджують в МЗС РФ.

Крім того, російське МЗС підкреслило, що висилка дипломатів є лише першим кроком “комплексу мір у відповідь на незаконні санкції США”.

15 квітня Сполучені Штати Америки офіційно ввели нові санкції проти Російської Федерації.

Під дію санкцій потрапили:

32 юридичні та фізичні особи, які здійснювали спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США 2020 року, а також інші акти дезінформації та втручання;

10 російських дипломатів, яких США висилають з Вашингтону;

6 російських технологічних компаній, які, за даними США, підтримують російські спецслужби;

8 фізичних та юридичних осіб через окупацію Криму.

Фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма купівля боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацдобробуту РФ. Відтак, США можуть впливати на внутрішній борг Росії, у разі необхідності.

Однак вчора, 16 квітня, Росія відповіла на американські санкції. Зокрема, РФ попросить десятьох американських дипломатів залишити країну у відповідь на введення санкцій та такі ж дії американського уряду стосовно висилки десятьох російських дипломатів “за злонамірену діяльність Москви”.

Санкції РФ введено проти:

генерального прокурора США Мерріка Гарланда;

директора Федерального бюро в’язниць Майкла Карвахаля;

міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса;

радника президента з внутрішньої політики Сюзан Райс;

директора ФБР Крістофера Рея;

директора Національної розвідки США Евріл Хейнс;

колишнього радника президента з національної безпеки Джона Болтона;

ексдиректора ЦРУ Роберта Вулсі.

Окрім цього, Росія розглядає й інші “болючі міри”, спрямовані на діяльність американського бізнесу в Росії.