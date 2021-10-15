Відповідна заява розмішена на сайті відомства.

Цього тижні у РФ стартував всеросійський перепис населення. Країна-окупант проводить перепис і на території АР Крим, що МЗС України розцінює як акт, спрямований на легітимізацію анексії.

“Такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства”, — наголосили в МЗС.

Там нагадали, що “референдум” в Криму 2014 року не має юридичної сили і не може слугувати підставою для відображення перепису населення на окупованому півострові як частини загальноросійського перепису.

МЗС України закликало міжнародне співтовариство до засудження проведення Росією перепису на тимчасово окупованій території України та невизнання його результати.

“Проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо нашої держави, і ми залишаємо за собою право застосування реторсій (обмежувальних заходів у відповідь на її несправедливі дії з метою домогтися припинення цих дій — ред.)”, — наголосили у відомстві.