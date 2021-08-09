Про це повідомила пресслужба МЗС Росії.
Україна звинувачує Росію в порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Росія у своєму меморандумі відкидає звинувачення України та просить суд відхилити позовні вимоги.
“Щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму спростовуються твердження Києва про нібито терористичну природу “ДНР” і “ЛНР”. Щодо Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації спростовуються українські інсинуації про нібито дискримінацію українців і кримських татар, що проживають в Криму, розкривається реальна обстановка в сфері міжнаціональних і міжетнічних відносин на півострові”, – заявило російське міністерство.
Тепер суд ООН має визначитися з подальшим графіком процесу, після чого відбудуться усні слухання.
- У грудні 2019 року Міжнародний кримінальний суд ООН опублікував звіт про результати попередніх розслідувань, в тому числі щодо ситуації з порушенням прав людини в окупованому Криму і на Донбасі.
- 3-го червня минулого року Міжнародний суд ООН в Гаазі почав розгляд заперечень Росії щодо наявності у суду юрисдикції щодо позову України.
- У вересні 2019 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав слухання у справі “Україна проти Росії” щодо звинуваченням російської сторони в порушенні Європейської конвенції з прав людини в окупованому Криму.