Росія подала в Міжнародний суд ООН контрмеморандум у відповідь на позов України, ініційований у січні 2017 року.

Про це повідомила пресслужба МЗС Росії.

Україна звинувачує Росію в порушенні Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Росія у своєму меморандумі відкидає звинувачення України та просить суд відхилити позовні вимоги.

“Щодо Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму спростовуються твердження Києва про нібито терористичну природу “ДНР” і “ЛНР”. Щодо Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації спростовуються українські інсинуації про нібито дискримінацію українців і кримських татар, що проживають в Криму, розкривається реальна обстановка в сфері міжнаціональних і міжетнічних відносин на півострові”, – заявило російське міністерство.

Тепер суд ООН має визначитися з подальшим графіком процесу, після чого відбудуться усні слухання.