Про це повідомляється на сайті генпрокуратури РФ.
“Звернення покликане привернути увагу Європейського суду і всієї світової спільноти до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинних діянь, змусити владу України припинити їх вчинення, здійснити належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і згоду на території України”, – йдеться у повідомленні російського відомства.
Росія заявляє, що начебто саме українські війська обстрілюють території Росії. Крім того, генпрокуратура РФ поклала на Україну відповідальність за збитий літак у небі над Донбасом влітку 2014 року.
А ще у Росії незадоволені тим, що українські силовики не хочуть співпрацювати із російськими.
Нижче список усіх “порушень” з боку України на думку росіян:
- загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми на Майдані Незалежності в Києві і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі у ході проведення антитерористичної операції;
- заборона роботи засобів масової інформації, інтернет-платформ, переслідування журналістів, політиків;
- начебто дискримінація російськомовного населення, витіснення російської мови з суспільного сфери;
- дискримінації російських компаній і підприємців;
- начебто обстріл Збройними силами України території Російської Федерації;
- позбавлення жителів ОРДЛО можливості участі у виборах до центральних органів влади;
- блокування подачі прісної води для жителів окупованого Криму;
- напад на дипломатичні, консульські та інші представництва Російської Федерації в Україні;
- катастрофа літака авіакомпанії “Малайзійські авіалінії” рейсу MH17 17 липня 2014 р;
- відмова від співпраці з російськими слідчими органами в розслідуванні скоєних злочинів.
Варто зазначити, що у 2015 році Росія через Конституційний суд визнала рішення ЄСПЛ необов’язковими для виконання.
Міністр юстиції України Денис Малюська прокоментував скаргу Росії.
“Судячи з пресрелізу генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні – у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди… З юридичної точки зору – їх очікує неминуча поразка”.
Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.
Як відомо, 9 березня 2020 року в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу MH17 Малайзійських авіаліній.
8 червня на суді прозвучали свідчення осіб, які були ймовірними свідками пуску ракети ЗРК “Бук” у бік пасажирського літака.
Суд у Нідерландах завершив важливий етап: всі докази у справі представлено.
- Головне розвідувальне управління РФ координувало поширення фейкової інформації щодо катастрофи MH17 на Донбасі влітку 2014 року. Фейки поширювали за допомогою Bonanza Media. Також російські військові та посадовці вважаються причетними до катастрофи.
- Раніше повідомлялося, що влада Нідерландів подає проти Росії позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через участь держави в катастрофі рейсу MH17, внаслідок якої загинуло 298 осіб.