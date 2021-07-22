Росія звернулася до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) із скаргою на Україну.

Про це повідомляється на сайті генпрокуратури РФ.

“Звернення покликане привернути увагу Європейського суду і всієї світової спільноти до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинних діянь, змусити владу України припинити їх вчинення, здійснити належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і згоду на території України”, – йдеться у повідомленні російського відомства.

Росія заявляє, що начебто саме українські війська обстрілюють території Росії. Крім того, генпрокуратура РФ поклала на Україну відповідальність за збитий літак у небі над Донбасом влітку 2014 року.

А ще у Росії незадоволені тим, що українські силовики не хочуть співпрацювати із російськими.

Нижче список усіх “порушень” з боку України на думку росіян:

загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми на Майдані Незалежності в Києві і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі у ході проведення антитерористичної операції;

заборона роботи засобів масової інформації, інтернет-платформ, переслідування журналістів, політиків;

начебто дискримінація російськомовного населення, витіснення російської мови з суспільного сфери;

дискримінації російських компаній і підприємців;

начебто обстріл Збройними силами України території Російської Федерації;

позбавлення жителів ОРДЛО можливості участі у виборах до центральних органів влади;

блокування подачі прісної води для жителів окупованого Криму;

напад на дипломатичні, консульські та інші представництва Російської Федерації в Україні;

катастрофа літака авіакомпанії “Малайзійські авіалінії” рейсу MH17 17 липня 2014 р;

відмова від співпраці з російськими слідчими органами в розслідуванні скоєних злочинів.

Варто зазначити, що у 2015 році Росія через Конституційний суд визнала рішення ЄСПЛ необов’язковими для виконання.

Міністр юстиції України Денис Малюська прокоментував скаргу Росії.

“Судячи з пресрелізу генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні – у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди… З юридичної точки зору – їх очікує неминуча поразка”.

Нагадаємо, Літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам — ​​Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Катастрофа забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, зокрема, 80 дітей. Згідно з висновками експертів міжнародної слідчої групи, літак Boeing-777 був збитий ракетою, запущеною з російського зенітно-ракетного комплексу “Бук”.

Як відомо, 9 березня 2020 року в Нідерландах почалися судові слухання над трьома громадянами Росії й одним українцем — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Сергієм Дубинським, Олегом Пулатовим та Леонідом Харченком, яких звинувачують у причетності до збиття рейсу MH17 Малайзійських авіаліній.

8 червня на суді прозвучали свідчення осіб, які були ймовірними свідками пуску ракети ЗРК “Бук” у бік пасажирського літака.

Суд у Нідерландах завершив важливий етап: всі докази у справі представлено.