Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

Російська Федерація повернула ноту протесту, що була надіслана Україною з приводу “морського параду”, проведеного окупантами в Севастополі.

В міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вони мають право організовувати такі заходи на “своїй території” без погоджень з іншими державами.

“Ми бачили цю заяву МЗС України. Згадана нота офіційно надійшла на нашу адресу, ми відповідно до сформованої практики повернули її українській стороні без розгляду у зв’язку з тим, що Російська Федерація, будучи суверенною державою, має право організовувати “на своїй території” паради, святкування й інші заходи”, – заявили в Россії.

Нагадаємо, що в неділю, 26 липня, в українському Севастополі російські окупанти організували “парад кораблів” (з нагоди дня військово-морського флоту РФ). У зв’язку з цим Україна передала російському МЗС ноту протесту.