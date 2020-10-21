Співробітники американської розвідки стверджують, що за публікацією листів, які нібито належать Хантеру Байдену, може стояти Росія.

Про це повідомляє Politico.

Йдеться про листування, яке раніше опублікували у виданні New York Post. Це компрометуюче листування, що нібито належить Байдену з українським колегою з компанії Burisma Вадимом Пожарським.

У листі за 2015 рік Пожарський дякує Хантеру за те, що він організував йому зустріч з батьком, на той момент віце-президентом США Джо Байденом.

У розвідці вважають, що листування журналістам могли злити російські спецслужби. Так вважають понад 50 розвідників.

У розпорядженні Politico є лист екс-керівника Центрального розвідувального управління США, колишнього глави Пентагону та інших чиновників.

Нік Шапіро, колишній головний помічник директора ЦРУ Джона Бреннана, надав Politico лист в понеділок.

У ньому сказано, що поява електронних листів Байдена-молодшого має “всі класичні ознаки російської інформаційної операції”.

“Якщо ми маємо рацію, Росія намагається вплинути на те, як американці голосуватимуть на виборах, і ми твердо переконані, що американці повинні знати про це”, – сказано в листі.

Ніяких доказів цього факту розвідники не надали.

Директор національної розвідки Джон Реткліфф заявив, що інформація про ноутбук Байдена “не є частиною якоїсь російської дезінформаційною кампанії”, хоча ФБР продовжить розслідування щодо того, чи була причетна Росія.